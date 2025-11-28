EPFO दे सकता है बड़ी खुशखबरी, इस कदम से पीएफ कर्मचारियों को होगा ₹45000 तक का फायदा; क्या है पूरा मामला?
EPFO Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने पीएफ खाताधारकों को ₹45000 तक का फायदा पहुंचाने की योजना बना रहा है। यह लाभ EPFO द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजना या मौजूदा योजनाओं में बदलाव के माध्यम से मिल सकता है। इस कदम से पीएफ खाताधारकों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। EPFO जल्द ही इस बारे में विस्तृत जानकारी देगा।
EPFO Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारियों को जल्द एक खुशखबरी दे सकता है। दरअसल, अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर बढ़ाने पर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार पीएफ कर्मचारियों को 9% तक ब्याज दे सकती है। फिलहाल 2024-25 में 8.25% ब्याज दिया गया था, ऐसे में यह बढ़ोतरी 0.75% की होगी। अगर प्रस्ताव पास होता है तो करीब 7 से 7.5 करोड़ EPF कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक ब्याज दर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फैसला ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में लिया जा सकता है।
किसे मिलेगा कितना लाभ?
अगर ब्याज दर 9% तय होती है तो कर्मचारियों की रकम में बड़ा इजाफा होगा।
- पीएफ खाते में 5 लाख रुपए जमा होने पर लगभग 45,000 रुपए ब्याज मिलेगा।
- 4 लाख रुपए जमा होने पर 36,000 रुपए तक मिल सकते हैं।
- 3 लाख रुपए जमा रखने वाले को सालाना 27,000 मिलेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव फरवरी में मंजूर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के खाते में सीधे अतिरिक्त राशि ट्रांसफर होगी। इससे करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
यह भी पढ़ें- EPF Passbook Update: क्यों रुका पासबुक अपडेट, सितंबर-अक्टूबर की एंट्री में देरी क्यों? EPFO ने बताई पूरी वजह
ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे देखें पीएफ बैलेंस? (How to view EPF passbook on EPFO portal?)
स्टेप-1: UAN मेंबर ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) पर विजिट करें
स्टेप-2: यहां UAN नंबर और पासवर्ड फिल करें
स्टेप-3: फिर मोबाइल OTP वेरिफिकेशन करें
स्टेप-4: लॉगिन के बाद Passbook Lite पर जाएं और डाउनलोड करें और यहां आपको पीएफ बैलेंस दिख जाएगा।
उमंग एप से कैसे चेक करेंगे ईपीएफ पासबुक? (How to check EPF passbook through Umang app?)
स्टेप-1: UMANG App डाउनलोड कर लॉगिन करें
स्टेप-2: सर्च में EPFO लिखें
स्टेप-3: View Passbook पर क्लिक करें
स्टेप-4: UAN नंबर डालें
स्टेप-5: OTP सबमिट करें
स्टेप-6: Member ID चुनकर पासबुक डाउनलोड करें। यहां पासबुक खुलते ही पूरा पीएफ बैलेंस दिख जाएगा।
EPFO हर साल ब्याज राशि जारी करता है और उसे सीधे PF खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस साल 8.25% ब्याज दिया जा चुका है, अब हर कर्मचारी को 2025-26 की नई दरों का इंतजार है। उम्मीद है कि इस बार ब्याज दर में बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब और मजबूत करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।