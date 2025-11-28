EPFO Rule: सिक्योरिटी गार्ड कई जगह काम करे तो कैसे मिलेगी सदस्यता, कैसे कटेगा पीएफ? क्या कहता है ईपीएफओ का नियम

EPFO Rule 2025: अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड अलग-अलग कंपनियों या प्रतिष्ठानों में काम करता है, तो पीएफ किसके नाम से कटेगा? सदस्यता कहां से मिलेगी? यह सवाल देश में लाखों सिक्योरिटी वर्करों के लिए बेहद आम है, खासकर उनके लिए जो रोजगार एक जगह नहीं बल्कि अलग-अलग साइट्स पर बदलते रहते हैं। EPF के नियम इस बारे में साफ हैं। EPFO के मुताबिक, यदि सिक्योरिटी गार्ड के नियोक्ता (Employer) को EPF एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है, तो गार्ड की PF सदस्यता उसी नियोक्ता के माध्यम से दी जाएगी। उसके कार्यस्थल की लोकेशन इससे कोई फर्क नहीं डालेगी।

जगह से नहीं, कंपनी से जुड़ी होती है सदस्यता यानी सिक्योरिटी गार्ड को यह समझना जरूरी है कि पीएफ सदस्यता उस जगह से नहीं जुड़ी होती जहां वह तैनाती पर है, बल्कि उस कंपनी से जुड़ी होती है जिसने उसे नियुक्त किया है। अगर उसकी सिक्योरिटी एजेंसी ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो पीएफ कटना तय है- चाहे वह किसी बैंक, कंपनी, दुकान, अस्पताल या किसी भी साइट पर ड्यूटी कर रहा हो।