जून 2024 में EPFO से जुड़े 19 लाख से ज्यादा मेंबर्स, रोजगार के अवसर में वृ्द्धि से युवाओं और महिलाओं को मिला मौका

पीटीआई, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नए मेंबर्स को लेकर डेटा रिलीज किया। ईपीएफओ ने बताया कि जून 2024 के दौरान ईपीएफओ से 19.29 लाख मेंबर जुड़े हैं। इसमें से 10.25 लाख न्यू मेंबर्स हैं। जून 2023 के मुकाबले में ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या में एक साल में 7.86 फीसदी का उछाल आया।

