EPFO: एक से ज्यादा UAN नंबर होने पर क्या आती है परेशानी, कैसे करें इसे ठीक?

नई दिल्ली। हर महीने की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जमा होता है। इसे ईपीएफओ (EPFO) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये पैसे हमें आमतौर पर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। हालांकि कुछ स्थिति आप ये पैसे पहले भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के तहत यूएएन नंबर दिया जाता है। दो यूएएन नंबर होने से कई परेशानी आ सकती है। आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं?

कैसे बन जाता है एक से ज्यादा UAN? जब कोई कर्मचारी जॉब बदलता है, उस समय कई कारणों से आपके दूसरा यूएएन नंबर बन जाता है। इनमें- अगर आपने पूराना यूएएन नंबर नई कंपनी को शेयर न किया हो।

नई कंपनी की एचआर द्वारा इसे ठीक तरह से लिंक न किया हो।

कभी-कभी अलग-अलग डॉक्यूमेंट में आपके अलग-्अलग नाम होते हैं।

आधार लिंक न होना या जन्मतिथि पुराने रिकॉर्ड में गलत होना। इत्यादि एक से ज्यादा UAN नंबर में क्या आती है परेशानी? ट्रांसफर में परेशानी

विड्रॉल में दिक्कत एक से ज्यादा UAN नंबर पर क्या करें? कितने यूएएन नंबर एक्टिव है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके नाम पर कितने यूएएन नंबर एक्टिव है। ये आप अपने पुराने ऑफिस के पे स्लिप से पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके ईपीएफ पासबुक में भी इनकी एंट्री होगी। कई लोगों को लगता है कि उनके नाम पर एक ही यूएएन नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।

कौन-सा यूएएन नंबर चाहिए? अब आपको ये तय करना होगा कि आपको कौन-सा यूएएन नंबर एक्टिव रखना है। जो यूएएन नंबर आपको मौजूदा कंपनी से मिला है। वहीं आपका आगे तक चलेगा। डिटेल्स चेक करें अब आप पुराने यूएएन को नए में ट्रांसफर करने से पहले अच्छे से चेक कर लें। ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। आपको छोटी से छोटी डिटेल भी अच्छे से चेक करनी होगी। जैसे आधार, पैन और बैंक डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग इत्यादि

अगर ये डिटेल मेल नहीं खाएगी, तो आपको ट्रांसफर करने में परेशानी आ सकती है। ईपीएफ ट्रांसफर करें अगर डिटेल्स मैच करती है तो आप अपने पूराने यूएएन नंबर का बैलेंस नए नंबर पर कर सकते हैं। आजकल पुराना यूएएन नंबर का बैलेंस ऑटोमेटिक नए यूएएन नंबर पर ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर होने में कुछ दिन का वक्त ले सकता है।