OpenAI के बाद नेटफ्लिक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गए मस्क, एक अपील पर धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे सब्सक्रिप्शन; क्या है वजह?
नई दिल्ली| दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) चर्चा में हैं। इसकी एक नहीं बल्कि दो वजह हैं। पहली- वे दुनिया के पहले और इकलौते अरबपति हैं, जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर के पार हो गई है। और दूसरी वजह है कि ओपनएआई के बाद वह नेटफ्लिक्स के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इसका असर यह है कि हुआ उनके एक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर #CancelNetflix जमकर ट्रेंड कर रहा है। लोग धड़ाधड़ नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स उनके हत्थे चढ़ गया।
October 2, 2025
आखिर क्यों भड़के एलन मस्क?
दरअसल, यह विवाद नेटफ्लिक्स के एनिमेटेड शो डेड एंडः पैरानॉर्मल पार्क (Dead End: Paranormal Park) और इसके क्रिएटर हैमिश स्टील के पुराने बयानों से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टील ने कंज़र्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा, शो पर बच्चों में "प्रो-ट्रांसजेंडर एजेंडा" फैलाने के आरोप भी लगे।
इसी को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि, "मैंने Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। जो कंपनी बच्चों पर इस तरह का कंटेंट थोपे और ऐसे लोगों को हायर करे, उसे मैं एक पैसा नहीं दूंगा।" इस पोस्ट पर एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी और सिर्फ एक शब्द लिखा- Same। इसके बाद यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया।
नेटफ्लिक्स पर क्या पड़ रहा है असर?
मस्क के बयान के बाद नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दबाव बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की बात कही। सोशल मीडिया पर #CancelNetflix ट्रेंड कर रहा है। कंपनी के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टॉक वैल्यू लगभग 2-3% तक लुढ़क गई। इस पूरे विवाद पर अभी तक नेटफ्लिक्स ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं, मस्क के फॉलोअर्स इस कैंपेन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
क्या है 'वोक कल्चर', जिसके खिलाफ हैं मस्क?
एलन मस्क लंबे समय से 'वोक कल्चर' और वाक्य-विरोधी कंटेंट के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वे इसे समाज और बच्चों पर नकारात्मक असर डालने वाला मानते हैं। नेटफ्लिक्स के खिलाफ यह उनकी ताजा मुहिम है। बता दें कि वोक कल्चर एक सामाजिक आंदोलन है जो नस्लवाद, लिंग असमानता, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। यह प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देता है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता और रद्द संस्कृति से विवादास्पद भी है।
150 देशों से की जीडीपी से ज्यादा मस्क की नेटवर्थ
फोर्ब्स के रियल टाइम बिलिनेयर इंडेकस के मुताबिक, एलन मस्क की कुल नेटवर्थ करीब 500 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया के 150 से ज्यादा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इन देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं।
75 गुना छोटे अरबपति से भिड़ गए एलन मस्क
नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप अक्टूबर 2025 में लगभग 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो वैश्विक कंपनियों में 19वें स्थान पर है। नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स हैं, जिनकी नेट वर्थ 6.6 बिलियन डॉलर है, जबकि संस्थागत निवेशक जैसे वैनगार्ड और ब्लैकरॉक कुल शेयरों का 85% नियंत्रित करते हैं।
कंपनी की सफलता से शेयरधारकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि मस्क ने अपने से 75 गुना छोटे नेटफ्लिक्स के फाउंडर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
