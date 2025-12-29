Language
    चांदी की बढ़ती कीमतों से टेंशन में एलन मस्क, आखिर क्यों परेशान हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स?

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    एलन मस्क (Elon Musk) ने चांदी की कीमतों में एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है, क्योंकि इसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर प ...और पढ़ें

    एलन मस्क ने चांदी के बढ़ते दामों पर चिंता जताई

    आईएएनएस, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांदी की कीमतों में तेजी पर कहा, यह सही नहीं है। चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है।
    चांदी में तेजी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है।

    सोशल मीडिया पर चर्चा

    मस्क के बयान की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस पर एक यूजर ने लिखा, मैंने आप सभी को चेतावनी देने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि यह बुरा है जब एलन मस्क चांदी की कीमत के बहुत अधिक बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। चांदी में बड़े स्तर पर तेजी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 75 डॉलर प्रति औंस पर है।
    घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतें उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और एमसीएक्स पर इंट्राडे में 2,54,174 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी।

    क्यों बढ़े चांदी के दाम?

    एनालिस्ट्स ने बताया कि निवेश मांग, सप्लाई में कमी और बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग की वजह से चांदी की तेजी ने सोने और बड़े स्टॉक्स सहित ज्यादातर एसेट्स को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि चांदी के पास सोने की तरह बड़े रिजर्व नहीं हैं।
    इसके अलावा, छुट्टियों के दौरान कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और बढ़ गया। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और डेटा सेंटर्स जैसे चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ने इन्वेंट्री को कम कर दिया है।

    सालाना आधार पर चांदी का रिटर्न कितना?

    चांदी ने 2025 में सालाना आधार पर लगभग 158 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ओवरवैल्यूएशन के चलते ईटीएफ से पैसा निकल सकता है या तांबे की कीमतों में गिरावट का असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

