चांदी की बढ़ती कीमतों से टेंशन में एलन मस्क, आखिर क्यों परेशान हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स?

आईएएनएस, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांदी की कीमतों में तेजी पर कहा, यह सही नहीं है। चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है।

चांदी में तेजी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है।

सोशल मीडिया पर चर्चा मस्क के बयान की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस पर एक यूजर ने लिखा, मैंने आप सभी को चेतावनी देने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि यह बुरा है जब एलन मस्क चांदी की कीमत के बहुत अधिक बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। चांदी में बड़े स्तर पर तेजी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 75 डॉलर प्रति औंस पर है।

घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतें उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और एमसीएक्स पर इंट्राडे में 2,54,174 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी।