दुनिया के सबसे अमीर Elon Musk के 52वां जन्मदिन, मां ने कुछ इस अंदाज में Twitter पर मस्क को कहा Happy Birthday

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Elon Musk Birthday: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क 52 साल के हो गए हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में एक हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 219 अरब डॉलर है। एलन मस्क को उनके जन्मदिन पर लोगों ने जमकर बधाइयां दी है। इसमें उनकी मां भी शामिल हैं। एलन की मां ने ट्विटर पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। उनकी मां का पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एलन मस्क की मां मेये मस्क ने ट्विटर पर स्पेशल मैसेज के साथ पारिवारिक एल्बम से कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में नन्हे एलन बहुत प्यारे लग रहे थे। इस पोस्ट में हमें एलन के जन्मदिन की भी झलक मिलती है। मेये मस्क की पोस्ट माये मस्क ने अपने पोस्ट में एलन के लिए एक नोट भी लिखा है। उन्होंने पेस्ट में लिखा है कि हैप्पी बर्थडे एलन मस्क। हमने हंसते हुए 52 साल असाधारण बिताए हैं। हमने हंसते हुए 52 साल बिताए हैं। आपके दादाजी ने अपने बिजनेस कार्ड के पीछे लिखा था, मुस्कुराते रहो। ये एक तरह की पारिवारिक परंपरा बन गई है। इसी के साथ एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पर 42+10 ट्वीट किया है। ऐसा लगता है कि वह अपनी उम्र का संकेत दे रहे थे। एलन के फैन्स ने उन्हें बधाई दी है। एलन ने अपने फैन्स का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद बोला। कैसे मनाया अपना 52वां जन्मदिन जन्मदिन पर आम तौर पर लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ केक काटते हैं। लेकिन एलन ने अपने जन्मदिन पर Lex Fridman के साथ प्रशिक्षण सत्र (impromptu training session) पर फैसला लिया है। लेक्स फ्रिडमैन जिउ-जित्सु ब्लैक बेल्ट हैं। फ्रीडमैन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एलन मस्क की कंपनी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल है। वो ट्विटर के सीईओ हैं। इसके साथ ही एलन कई कंपनी के हिस्सेदार भी हैं। एलन मस्क टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स के भी सीईओ हैं।

