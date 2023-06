भारत के इस राज्य में Elon Musk शुरू कर सकते हैं नया बिजनेस, सरकार ने भेजा आमंत्रण

नई दिल्ली, टेक डेस्क। भारत के प्रधानमंत्री हाल में अमेरिका का यात्रा की। वह न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन से मिले और कई जरूरी बातों पर चर्चा हुई। फिलहाल खबर आ रही है कि कर्नाटक सरकार ने मस्क को राज्य में बिजनेस सेटअप करने के लिए निमंत्रण भेजा है।

जी हा कर्नाटक सरकार ने दक्षिणी राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिजनेस मैग्नेट एलन मस्क को निमंत्रण दिया है। कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री एमबी पाटिल ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा कि उनका राज्य कर्नाटक भारत में टेस्ला के विस्तार के लिए 'आदर्श गंतव्य’ है।

उन्होंने कहा कि अगर टेस्ला अपनी विशाल क्षमता और क्षमताओं के साथ भारत, कर्नाटक में एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार करता है, तो मुझे कहना होगा कि यह गंतव्य है।

#Karnataka: The Ideal Destination for #Tesla's Expansion into #India

As a #progressive state & a thriving hub of #innovation & #technology, Karnataka stands ready to support and provide the necessary facilities for Tesla and other ventures of @elonmusk, including #Starlink.… pic.twitter.com/XUBk4c1Cnw