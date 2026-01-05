दो Pan Card बनाने पर कितनी मिल सकती है सजा, आपके पास है तो क्या करें?

नई दिल्ली। पैन कार्ड भी आधार कार्ड की तरह जरूरी दस्तावेज बन गया है। पैन कार्ड के बिना पैसों से जुड़ा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। काम जैसे सैलरी के लिए कंपनी को पैन कार्ड देना जरूरी है, कोई ऐसी स्कीम जिसमें आर्थिक मदद दी जा रही है, उसमें पैन कार्ड की जरूरत होती है।

सबसे पहले जानते हैं कि दो पैन कार्ड होने पर आपको कितनी सजा मिल सकती है? कितनी मिल सकती है सजा? देशभर में एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड नंबर दिया जाता है। ये नंबर भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272 बी के तहत अपराध माना जाता है।

अगर बात करें सजा कि तो इस नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही अगर टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप है, तो ऐसे स्थिति में जेल भी हो सकती है।

अगर दो पैन कार्ड बन गया तो क्या करें? कई बार लोगों से गलती से दो पैन कार्ड बन जाता है। अगर आपके साथ ही ये हुआ है तो आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है, तो वे एक्सट्रा पैन कार्ड को कैंसिल करा दें।