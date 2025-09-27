Language
    'माइक्रोसॉफ्ट, लिसा मोनाको को तुरंत नौकरी से निकालो', टैरिफ-वीजा के बाद बिल गेट्स की कंपनी पर ट्रंप का वार

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:47 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने माइक्रोसॉफ्ट से Lisa Monaco को बर्खास्त करने को कहा है जो पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के प्रशासन में काम कर चुकी हैं। ट्रंप का मानना है कि मोनाको की माइक्रोसॉफ्ट में उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है क्योंकि कंपनी के अमेरिकी सरकार के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं।

    नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ और वीजा बम फोड़ने के बाद अब बिल गेट्स की Microsoft को निशाने पर लिया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को कंपनी की वैश्विक मामलों की अध्यक्ष लिसा मोनाको (Lisa Monaco) को बर्खास्त करने को कहा। लिसा पिछले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के प्रशासन में काम कर चुकी हैं। ट्रंप ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट में अपने पद पर रहते हुए मोनाको को अत्यधिक संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सकती थी और "उनकी इस तरह की पहुँच अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"

    पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुकी हैं Lisa Monaco

    Lisa Monaco पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में सुरक्षा सहायक थीं और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में उप अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत थीं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करना शुरू किया था ताकि दुनिया भर की सरकारों के साथ कंपनी के संबंधों का नेतृत्व किया जा सके।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का आरोप है कि लिसा मोनाको ने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला। ट्रंप का मानना है कि पिछली सरकार में लिसा ने जिन भूमिकाओं में काम किया है उसकी वजह से अमेरिका को खतरा हो सकता है। उन्होंने Truth Socai पर लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अमेरिकी सरकार के साथ बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे में मोनाको का वहां होना देश की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

    मोनाको पर हमला ट्रंप द्वारा उन लोगों को निशाना बनाने के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है जिन्हें वह राजनीतिक दुश्मन मानते हैं। कुछ ही दिन पहले, ट्रंप के एक और कट्टर विरोधी, पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी पर बाधा डालने और झूठी गवाही देने के आरोप लगाए गए थे। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने संकेत दिया है कि "अन्य" भी ऐसा ही कर सकते हैं।

    जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ के खिलाफ आरोप लगाने का आग्रह किया है, साथ ही विभिन्न संस्थानों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने विश्वविद्यालयों, कानूनी फर्मों और मीडिया संस्थानों पर दबाव डाला है, अक्सर सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए।

    मुश्किल में पड़ सकती है Microsoft

    माइक्रोसॉफ्ट के लिए, Lisa Monaco का केस वाशिंगटन के साथ उसके पहले से ही जटिल संबंधों को और जटिल बना देता है। इस महीने की शुरुआत में, सीईओ सत्या नडेला की व्हाइट हाउस में ट्रंप और अन्य तकनीकी नेताओं के साथ एक तस्वीर ली गई थी, जो इस बात की याद दिलाती है कि सिलिकॉन वैली और प्रशासन के बीच कितनी गहरी दोस्ती है।

