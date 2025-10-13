सरकार का भरा खजाना! अब तक हुआ ₹12 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, चौंकाकर रख देगी बढ़ोतरी की वजह

नई दिल्ली| इस साल सरकार के खजाने में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 अक्टूबर तक 6.33% बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि के 11.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि रिफंड की रकम घटने से नेट कलेक्शन में उछाल आया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (रिफंड से पहले) 13.92 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जो सालाना आधार पर 2.36% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान रिफंड भुगतान घटकर 2.03 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 16% कम है।

कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन इस साल 5.02 लाख करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह 4.92 लाख करोड़ रुपए था। वहीं गैर-कॉरपोरेट टैक्स (इंडिविजुअल और HUF) से 6.56 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो पिछले साल के 5.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।