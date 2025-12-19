Language
    एंटीलिया से पहले अंबानी परिवार की शान था Sea Wind, धीरूभाई का मशहूर बंगला, क्या है कीमत और अब किसके पास यह घर?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों मुंबई में स्थित अलग-अलग आलीशान घरों में रहते हैं। लेकिन, एक वक्त था जब अंबानी परिवार का मुख्य निवास मुंबई में Sea W ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। एक जमाना था जब मुंबई में Sea Wind अंबानी परिवार का ठिकाना हुआ करता था। 14 मंजिला इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में धीरू भाई अंबानी (Dhirubhai ambani iconic home) अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के साथ सपरिवार रहते थे। लेकिन, अब मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित यह घर सूना है। क्योंकि, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई, फैमिली बिजनेस के बंटवारे के बाद अलग-अलग रहने लगे हैं। जहां, मुकेश अंबानी ने अपने आलीशान घर एंटीलिया तैयार किया तो वहीं अनिल अंबानी मुंबई स्थित लग्जरी 17 मंजिला घर Abode में रहते हैं।

    धीरूभाई अंबानी ने सी विंड को 1980 के दशक में खरीदा था। धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद, मुकेश और अनिल अंबानी के बीच संपत्तियों का बंटवारा हुआ तो 'सी विंड' अनिल अंबानी के हिस्से आया। कई सालों तक अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ यहां रहे, और इसके बाद पाली हिल स्थित अपने नए घर Abode में शिफ्ट हो गए। आइये आपको बताते हैं धीरू भाई अंबानी के बंगले Sea Wind से जुड़ी कुछ खास जानकारी...

    कहां है धीरू भाई अंबानी का बंगला Sea Wind

    - धीरू भाई अंबानी का 14 मंजिला आलीशान घर 'सी विंड' साउथ मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित है, जहां से अरब सागर दिखता है।

    - यह 14 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जहां पूरा अंबानी परिवार एक ही छत के नीचे रहता था।

    - धीरूभाई अंबानी ने इस बिल्डिंग को 1980 के दशक में खरीदा था। बताया जाता है कि यह घर रिलायंस की ग्रोथ का केंद्र भी रहा और यहां धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताए थे।

    - धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश और अनिल अंबानी की राहें और घर भी अलग-अलग हो गए। मुकेश अंबानी, जो अब एंटीलिया में परिवार रहते हैं, उसे दुनिया का सबसे महंगा घर कहा जाता है। 

    - सी विंज की अनुमानित कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपये बताई जाती है, और इस घर का मालिकाना हक अब भी अनिल अंबानी के पास है।

