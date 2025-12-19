एंटीलिया से पहले अंबानी परिवार की शान था Sea Wind, धीरूभाई का मशहूर बंगला, क्या है कीमत और अब किसके पास यह घर?

नई दिल्ली। एक जमाना था जब मुंबई में Sea Wind अंबानी परिवार का ठिकाना हुआ करता था। 14 मंजिला इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में धीरू भाई अंबानी (Dhirubhai ambani iconic home) अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के साथ सपरिवार रहते थे। लेकिन, अब मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित यह घर सूना है। क्योंकि, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई, फैमिली बिजनेस के बंटवारे के बाद अलग-अलग रहने लगे हैं। जहां, मुकेश अंबानी ने अपने आलीशान घर एंटीलिया तैयार किया तो वहीं अनिल अंबानी मुंबई स्थित लग्जरी 17 मंजिला घर Abode में रहते हैं।

