DBT के जरिए सरकार ने भेजा इतना पैसा कि गिनने में लग जाएंगे 833 साल, PM Kisan Yojana का पैसा इसी के जरिए आता है

नई दिल्ली। DBT: हाल के सालों में भारत के वेलफेयर सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ब्यूरोक्रेटिक कमियों, एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेज और करप्शन जैसी लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को मैनेज करने के लिए किया गया है। दशकों से, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चाहे कैश के रूप में हों या इन-काइंड ट्रांसफर जटिल प्रोसेस और फंड के बड़े नुकसान से जूझ रहे थे। स्टडीज से पता चला है कि दिए गए हर 1 रुपये में से, सिर्फ 15 पैसे ही सही बेनिफिशियरी तक पहुंचते थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने DBT योजना की शुरुआत की थी। यह एक ऐसी योजना है जिसके जरिए PM Kisan Yojana से लेकर कई बड़ी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भी DBT के जरिए भेजी गई है। अब तक इस योजना के जरिए इतना पैसा भेजा गया है कि अगर हर मिनट कैश एक लाख रुपये गिना जाए तो इससे गिने में 833 साल लग जाएंगे।

DBT ने बदल दिया गेम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी। इसके जरिए सीधे बेनिफिशियरी के खाते में किसी भी योजना का लाभ दिया जाता है। एक समय था जब भारत में कोई भी योजना आती थी लाभार्थी तक उसका 15 फीसदी हिस्सा ही पहुंचता था। बाकी का 85 फीसदी हिस्सा घूंसखोरी में चला जाता था।

यह कमी खास तौर पर इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि भारत अपनी GDP का लगभग 3%-4% सब्सिडी (इकोनॉमिक सर्वे, 2017-18) और अपने नागरिकों की भलाई के लिए सोशल सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च करता है। हालांकि, असली लाभार्थियों को सही तरीके से पहचानने में सिस्टम की चुनौतियों और डिलीवरी में देरी के कारण, रिसोर्स का काफी नुकसान होता है—जो हर साल दिए जाने वाले इन फंड का लगभग आधा (पॉलिसी पेपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी) होता है।

इसके जवाब में, सरकार ने 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम शुरू किया। यह एक बदलाव लाने वाली पहल थी जिसका मकसद लोगों की दखलअंदाजी को कम करते हुए सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में फायदा पहुंचाना था। DBT के जरिए अब भेजा गया इतना पैसा DBT के जरिए अब तक 44 लाख करोड़ रुपये की राशी सीधे बेनिफिशियरी के खाते में भेजी जा चुकी है। अगर इस राशि को हम कैश में हर मिनट एक लाख रुपये गिने तो इसे गिनने में 833 साल लग जाएंगे।