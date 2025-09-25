DA Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, कब खत्म होगा इंतजार?
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस साल जनवरी में ये रिवाइज हुआ है। अब इसे जून में रिवाइज किया जाना है हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है।
नई दिल्ली। देशभर के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हर साल दो बार महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। महंगाई भत्ता जनवरी से जून और जून से दिसंबर के समय रिवाइज होता है।
इस साल सरकार की ओर से जनवरी में महंगाई भत्ता रिवाइज किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि जून से दिसंबर के लिए इसे जून में ही रिवाइज किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का इंतजार अब तक खत्म नहीं हो पाया है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा उपहार दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।
50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते में होने वाले इस इजाफे से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। इनमें महंगाई भत्ता भी एक है। महंगाई भत्ते को देने का उद्देश्य है कि हर साल बढ़ने वाली महंगाई का आर्थिक प्रभाव कर्मचारियों पर न पड़े।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी से 4 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। अभी महंगाई भत्ता 55 फीसदी दर्ज किया गया है। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 58% या 59% हो सकता है।
ब जानते हैं कि इस हिसाब से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी आ सकती है।
कितना होगा सैलरी में इजाफा?
बेसिक सैलरी यानी 18 हजार रुपये में 540 रुपये की बढ़ोतरी और बेसिक पेंशन यानी 9000 रुपये में 270 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा सितंबर से अक्टूबर के बीच लिया जाएगा।
कैसे होता है महंगाई भत्ता निर्धारित?
महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI- IW से जुड़ा एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर AICPI- IW में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। वहीं अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है, तो महंगाई भत्ता में कमी आएगी।
कितना बढ़ रहा है AICPI- IW?
Labour bureau की वेबसाइट से मिले आंकड़ों की मानें तो मार्च से ही इसमें वृद्धि देखी जा रही है।
मार्च 2025 में CPI- IW, 143 दर्ज किया गया, फिर अप्रैल 2025 में ये 143.5 दर्ज किया गया। इसके बाद मई 2025 में ये 0.5 बढ़कर 144 हो गया ।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए हर कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये हर साल दो बार रिवाइज किया जाता है। इसमें कितनी बढ़ोतरी या गिरावट करनी है, वे मौजूदा समय में चल रही महंगाई के आधार पर तय होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए CPI-IW का आंकड़ा लिया जाता है।
