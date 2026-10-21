DA Hike News: आज खत्म नहीं हुआ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार, अब मोदी कैबिनेट इस दिन 60 से 64% करेगी डीए!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि यह घोषणा आज हो सकती है। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ।

आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। लेकिन इस बुधवार नहीं हुई। आसार थे की कैबिनेट बैठक में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई। अब सवाल है कि आखिर अब कब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान हो सकता है। आइए जानते हैं।

अब कब हो सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कैबिनेट मीटिंग के जरिए की जाती है। हालांकि, जरूरी नहीं कि इसकी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में ही की जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके बिना भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। ऐसे में अगले सप्ताह ये फिर इसी सप्ताह इसकी घोषणा भी हो सकती है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि अब अगली कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।

सरकार साल में दो बार DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है। बढ़ोतरी 12 महीने के औसत महंगाई इंडेक्स पर निर्भर करती है। जनवरी की बढ़ोतरी के लिए, पिछले साल के जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने के इंडेक्स की रीडिंग ली जाती है।