100 मिनट में फुल होने वाला JIO IPO पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ? GMP ने कर दिया निवेशकों को खुश

आईएएनएस, नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार को बोली के पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। निवेशकों की मजबूत मांग के चलते यह इश्यू दिन के दौरान 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हो गया।

वहीं, अगर इसके जीएमपी की बात करें तो इस समय इसका जीएमपी 254 रुपये या 22.70% है। यानी अपने अपर प्राइस बैंड से यह आईपीओ 254 रुपये ऊपर लिस्ट हो सकता है। किस कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ JIO IPO आंकड़ों के अनुसार, दोपहर करीब 3:15 बजे तक योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित हिस्सा 7.46 गुना भर चुका था, जो बड़े निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) का कोटा 1.32 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित श्रेणी में 60 प्रतिशत तक आवेदन प्राप्त हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के लिए आरक्षित हिस्से को भी अच्छा प्रतिसाद मिला। इस श्रेणी में 2,23,41,376 शेयरों के मुकाबले 2,59,57,068 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिससे यह हिस्सा 1.16 गुना सब्सक्राइब हो गया। वहीं कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा भी पूरी तरह भर गया।

कुल मिलाकर भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक इस इश्यू को 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले 49.56 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 8,109.84 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों के दौर में कई प्रमुख वैश्विक संप्रभु निधियों और पेंशन फंडों ने हिस्सा लिया था। इनमें सिंगापुर का जीआईसी, नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स, कैलिफोर्निया स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम और फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम शामिल थे।