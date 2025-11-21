Bitcoin में क्यों आई बड़ी गिरावट, क्या और कमजोर होगी यह महंगी क्रिप्टोकरेंसी? सबसे बड़े एक्सपर्ट ने दिया जवाब
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने बिटकॉइन में आई तेज गिरावट पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने निवेशकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को कम करने और अधिकांश प्रमुख एसेट क्लास की तरह जोखिम से बचने के लिए मुनाफावसूली कर रहे हैं।
नई दिल्ली। दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin Price) में नवंबर में 21.2% की गिरावट आई है। यह प्रमुख डिजिटल करेंसी $83,415.41 तक गिर गई, जो 21 अप्रैल के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि साल के आखिरी तक इसकी कीमत 90,000 डॉलर से नीचे ही रहेगी। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने कहा कि पिछले महीने बिटकॉइन में आई तेज गिरावट निवेशकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को कम करने और अधिकांश प्रमुख एसेट क्लास की तरह जोखिम से बचने के लिए मुनाफावसूली का परिणाम थी।
बिटकॉइन में यह गिरावट अक्टूबर की शुरुआत में इस डिजिटल करेंसी के $126,000 से ऊपर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद आई है।
टेंग ने बिटकॉइन पर और क्या कहा?
बिनेंस के सीईओ टेंग ने सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि "किसी भी एसेट क्लास की तरह, बिटकॉइन में भी हमेशा अलग-अलग सायकल और वॉलेटिलिटी होती है। ऐसे में आप जो देख रहे हैं वह केवल क्रिप्टो की कीमतों के साथ ही नहीं हो रहा है।"
इस सप्ताह वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई, निवेशक एआई-बेस्ड वैल्युएशन बब्ल और उसके फटने की संभावना से घबरा गए। अब तक, एनवीडिया कॉर्प की उम्मीद से बेहतर कमाई इन चिंताओं को दूर करने में विफल रही है।
'लोग अब मुनाफावसूली कर रहे हैं'
टेंग ने कहा कि गिरावट के बावजूद, बिटकॉइन 2024 में अपने स्तर से दोगुने से भी ज़्यादा पर कारोबार कर रहा है, जब ब्लैकरॉक जैसी संस्थाओं ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया था। टेंग ने कहा, "पिछले डेढ़ साल में, क्रिप्टो सेक्टर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि लोग मुनाफ़ा कमा रहे हैं।" टेंग ने कहा, "कोई भी कंसोलिडेशन वास्तव में उद्योग के लिए अच्छा है, खासकर इंडस्ट्री को राहत देने और अपने पैर जमाने के लिए।"
बता दें कि चीन में जन्मे कनाडा के नागरिक झाओ ने पिछले साल अमेरिकी धन शोधन कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद 50 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरा और लगभग चार महीने जेल में बिताए।
