Bitcoin में क्यों आई बड़ी गिरावट, क्या और कमजोर होगी यह महंगी क्रिप्टोकरेंसी? सबसे बड़े एक्सपर्ट ने दिया जवाब

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin Price) में नवंबर में 21.2% की गिरावट आई है। यह प्रमुख डिजिटल करेंसी $83,415.41 तक गिर गई, जो 21 अप्रैल के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि साल के आखिरी तक इसकी कीमत 90,000 डॉलर से नीचे ही रहेगी। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने कहा कि पिछले महीने बिटकॉइन में आई तेज गिरावट निवेशकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को कम करने और अधिकांश प्रमुख एसेट क्लास की तरह जोखिम से बचने के लिए मुनाफावसूली का परिणाम थी।

बिटकॉइन में यह गिरावट अक्टूबर की शुरुआत में इस डिजिटल करेंसी के $126,000 से ऊपर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद आई है। टेंग ने बिटकॉइन पर और क्या कहा? बिनेंस के सीईओ टेंग ने सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि "किसी भी एसेट क्लास की तरह, बिटकॉइन में भी हमेशा अलग-अलग सायकल और वॉलेटिलिटी होती है। ऐसे में आप जो देख रहे हैं वह केवल क्रिप्टो की कीमतों के साथ ही नहीं हो रहा है।"