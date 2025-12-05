Cristiano Ronaldo ने भारतीय लड़के की कंपनी में किया भारी निवेश, बने Perplexity AI के ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी में इन्वेस्ट किया है और उसके ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं। यह कंपनी भारतीय लड़के की है। नाम है अरविंद श्रीनिवास। इन्होंने ही Perplexity AI को बनाया है। परप्लेक्सिटी के फाउंडर ने तो गूगल क्रोम तक को खरीदने का ऑफर तक दे दिया था। परप्लेक्सिटी के लॉन्च के बाद से ही यह सुर्खियों में है। इसके फीचर भी काफी दमदार हैं। अब रोनाल्डो इसे प्रमोट करेंगे।

गुरुवार को जारी एक बयान में हिस्सेदारी का साइज और फाइनेंशियल शर्तें नहीं बताई गईं। Perplexity AI ने रोनाल्डो के साथ एक ग्लोबल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट भी किया और अपने सर्च इंजन पर फैंस के लिए एक इंटरैक्टिव हब लॉन्च किया।

रोनाल्डो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपने इन्वेस्टमेंट की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें परप्लेक्सिटी में इन्वेस्ट करने पर "गर्व" है। Curiosity is a requirement for greatness. You win when you keep asking new questions every day. That’s why I am proud to announce my investment in Perplexity.



Perplexity is powering the world’s curiosity, and together we will inspire everyone to ask more ambitious questions.… pic.twitter.com/gyBgQ3r8yh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 4, 2025 इसके अलावा, उन्होंने एक कस्टम AI असिस्टेंट, रोनाल्डो हब भी लॉन्च किया। अब फैंस इसका इस्तेमाल करके उनके पर्सनल आर्काइव से पहले कभी न देखी गई तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी जिंदगी के सभी स्टेज के बारे में चुने हुए सवाल ब्राउज कर सकते हैं, और एक इंटरैक्टिव पिच पर उनके सबसे शानदार गोल फिर से देख सकते हैं। 2022 में शुरू हुई Perplexity सबसे तेजी से बढ़ने वाले AI स्टार्टअप्स में से एक बनकर उभरी है, और खुद को Google के सीधे चैलेंजर के तौर पर पेश कर रही है। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी की वैल्यू सितंबर में फंडिंग राउंड में $20 बिलियन आंकी गई थी और AI सर्च के दूसरे ऑप्शन की बढ़ती डिमांड के बीच यह अपने एंटरप्राइज टूल्स, पेड सब्सक्रिप्शन और इंटरनेशनल मौजूदगी का विस्तार कर रही है।

कंपनी के CEO अरविंद श्रीनिवास ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "रोनाल्डो के साथ पार्टनरशिप करना और उन्हें परप्लेक्सिटी में एक इन्वेस्टर के तौर पर वेलकम करना सम्मान की बात है। हम मिलकर Perplexity को सवाल पूछने के लिए सबसे अच्छा AI बनाएंगे।"