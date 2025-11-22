मालगाड़ी में सबसे ज्यादा क्या ढोया जाता है? रेलवे का नया खुलासा

नई दिल्ली। रेलवे के लिए मालगाड़ी बहुत ही काम की चीज साबित हुई। इससे न केवल देश की तरक्की हो रही है बल्कि रेलवे की भी आमदनी बढ़ रही है। जब भी हम को गुजरते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि यह चारों तरफ से पैक होती है जिसकी वजह यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है।

ऐसे में रेलवे ने माल ढुलाई का एक आंकड़ा जारी किया है। जिसके मुताबिक मालगाड़ी से सबसे ढुलाई कोयला की हुई है। कोयला सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जिसकी मात्रा 50.5 करोड़ टन है। इसके बाद लौह अयस्क 11.5 करोड़ टन, सीमेंट 9.2 करोड़ टन, कंटेनर व्यापार 5.9 करोड़ टन, कच्चा लोहा और तैयार इस्पात 4.7 करोड़ टन, उर्वरक 4.2 करोड़ टन, खनिज तेल 3.2 करोड़ टन, खाद्यान्न तीन करोड़ टन, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल लगभग दो करोड़ टन और अन्य माल 7.4 करोड़ टन रहा।