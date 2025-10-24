डॉलर को टक्कर देने जा रहा चीन? 11 महीने में खरीदा रिकॉर्ड सोना; अर्थशास्त्री बोले- हिल सकता है ग्लोबल बैलेंस

नई दिल्ली| चीन, जिसकी आबादी 141 करोड़ से ज्यादा है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वो अब अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने का बड़ा प्लान बना रहा है। और इसका सबूत है- सोना-चांदी की खरीद में बढ़ोतरी (China gold reserves 2025)। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने 2025 में सोने (Gold) की खरीदारी को काफी बढ़ाया है, खासकर अपनी सेंट्रल बैंक 'पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना' (PBOC) के माध्यम से।

यह खरीदारी डॉलर पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को विविधीकृत (diversified) करने और भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से की जा रही है। चांदी (Silver) के मामले में भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन द्वारा सोने की खरीद पर अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है। उनका कहना है क चीन की बढ़ती गोल्ड खरीदारी आगे चलकर अमेरिकी डॉलर की पकड़ कमजोर कर सकती है।

'डॉलर की जगह गोल्ड बन रहा रिजर्व एसेट' अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री टॉर्स्टन स्लोक (Torsten Slok) ने कहा है कि चीन इस वक्त सोने की कीमतों में तेज उछाल के पीछे मुख्य ताकत बन गया है। उन्होंने बताया कि चीन के सेंट्रल बैंक की खरीद, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और अरबिट्राज ट्रेडिंग की वजह से दुनिया भर में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। स्लोक का मानना है कि आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में अब कई देश डॉलर की जगह गोल्ड को रिजर्व एसेट के रूप में रखने की सोच रहे हैं। यह बदलाव डॉलर की वैश्विक पकड़ के लिए चुनौती बन सकता है।

11 महीने से लगातार सोना खरीद रहा चीन चीन की सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना 2022 से भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है। खासकर पिछले 11 महीनों में उसने रिकॉर्ड सोना खरीदा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 तक PBOC के पास कुल 2,303 टन सोना है, जो विदेशी भंडार का 7.7% हिस्सा है। इसकी बाजार मूल्य लगभग 283 अरब डॉलर पहुंच गई है, क्योंकि सोने की कीमतें 4,200 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चढ़ गईं। यह खरीदारी डॉलर पर निर्भरता घटाने और भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं, जबकि अन्य केंद्रीय बैंक भी इसी रणनीति अपना रहे हैं। चीन की यह रणनीति वैश्विक वित्तीय संतुलन को नया आकार दे रही है।

किस देश के पास कितना सोना? क्रम देश गोल्ड (टन में) 1 अमेरिका (USA) 8,133.50 2 जर्मनी (Germany) 3,350.20 3 इटली (Italy) 2,451.80 4 फ्रांस (France) 2,437.00 5 रूस (Russia) 2,332.70 6 चीन (China) 2,303.00 7 स्विट्जरलैंड (Switzerland) 1,039.90 8 भारत (India) 880+ 9 जापान (Japan) 845.9 10 तुर्किए (Turkey) 634.7 गोल्ड प्राइस और मार्केट मूवमेंट इस साल सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई, जो साल की शुरुआत से करीब 50% ज्यादा है। गोल्ड माइनिंग कंपनियों के मुनाफे में भी उछाल आया। मार्केट एनालिस्ट एड यार्डेनी का अनुमान है कि गोल्ड 2026 तक 5,000 डॉलर और 2030 तक 10,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। हालांकि मंगलवार-बुधवार को अचानक सोने में 5% की गिरावट आई। इसके साथ गोल्ड माइनिंग शेयर भी लुढ़क गए। इनमें 9 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई। MCX पर आज औंधे मुंह गिरा सोना Gold Silver Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड में आज भारी गिरावट दर्ज हुई। 24 कैरेट गोल्ड (Gold Price Today) में 1.73% की गिरावट के साथ 2144 रुपए की कमी दर्ज हुई और खबर लिखे जाने तक 1,21,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन यह कीमत 1,24,104 रुपए थी। वहीं चांदी भी बड़ी गिरावट आई। चांदी में 1.86% की गिरावट के साथ 2,762 रुपए की कमी दर्ज हुई। शुक्रवार को चांदी की कीमत (Silver Price Today) 1,45,080 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जो पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 1,48,512 रुपए थी।