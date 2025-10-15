टैरिफ का जवाब जिनपिंग ने 'REE' से दिया, फिर घबराया अमेरिका और भारत से मांग समर्थन, नरम पड़े तीखे तेवर

नई दिल्ली। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन (US-China Trade War) के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी जारी है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से बीजिंग को टैरिफ की चेतावनी दी है। इसके बाद चीन ने रेयर एर्थ मिनरल (Rare Earth Minerals) और रेयर एर्थ एलिमेंट्स (REE) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के साथ विवाद और गहरा गया है। इस मुद्दे पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वाशिंगटन को भारत और अन्य सहयोगी देशों से समर्थन की उम्मीद है।

फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा, सोमवार को फॉक्स बिज़नेस को दिए एक साक्षात्कार में, बेसेंट ने कहा, "यह चीन बनाम दुनिया की लड़ाई हो चली है। इस कदम से चीन ने पूरी मुक्त दुनिया की सप्लाई चेन और औद्योगिक जगत पर निशाना साधा है।"

ग्लोबल इकोनॉमी को डरा रहा है चीन? अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "चीन एक कमांड-एंड-कंट्रोल अर्थव्यवस्था है। वे न तो हमें कमांड ना ही कंट्रोल करने वाले हैं। हम विभिन्न तरीकों से अपनी संप्रभुता का दावा करने वाले हैं।" बेसेंट ने आगे कहा, "हम पहले से ही सहयोगी देशों के संपर्क में हैं। हम इस हफ़्ते उनके साथ बैठक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमें यूरोपीय देशों, भारतीयों और एशियाई लोकतंत्रों से पर्याप्त वैश्विक समर्थन मिलेगा।"

अमेरिका की चीन को एक और धमकी वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिका इसके विरोध में "उत्तेजक" कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरे विश्व में शांति के प्रयास कर रहा है जबकि चीन आर्थिक युद्ध कर रहा है।