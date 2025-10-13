चिप, कार, टैंक-फाइटर प्लेन... क्या अमेरिका और यूरोप की लगाम बनेगा चीन, दुनिया भर में ड्रैगन की इस आग का डर!

नई दिल्ली। कंप्यूटर चिप्स, कार से लेकर टैंकों और लड़ाकू विमानों तक चीन इन सभी चीजों पर नए निर्यात प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यह उसकी वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने की बहुत बड़ी चाल हो सकती हैं। उसके इस खुराफात ने नए व्यापारिक संघर्ष को जन्म दे दिया है। यह चीन को न केवल अमेरिका, बल्कि यूरोप को भी अपना दुश्मन बना लेगा।

यह नियम 8 नवंबर और 1 दिसंबर तक कई चरणों में लागू होने वाले हैं। ये नए नियम पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। जिससे व्यापार को लेकर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के दौर में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र में चीन का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है।

ये नियम चीन से किसी भी देश को सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री या पार्ट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों में लगने वाली छोटी लेकिन शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरें और टैंकों व तोपखाने में लगे महत्वपूर्ण रेंजफाइंडर की सामग्री शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल दूर के लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए किया जाता है।