8 साल की उम्र से कम्प्यूटर के साथ खिलवाड़ करने वाला लड़का आज 18000 करोड़ का मालिक, खुलेआम लड़के से की थी शादी

नई दिल्ली। आज के समय में आप अपने जीवन का आधा से ज्यादा काम मोबाइल फोन के जरिए करते हैं। मोबाइल फोन में AI का राज है। एआई, दुनिया को तेजी से बदल रही है। आपके हर एक गतिविधि पर आपका फोन नजर रखे हुए है। आपका हर एक डेटा शायद बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हो। आपके बारे में जो आपको नहीं पता वो बड़ी-बड़ी कंपनियां जानती हैं। एआई का बूम 2022 के बाद तेजी से बदला है और इसका क्रेडिट OpenAI को जाता है। इसके फाउंडर सैम अल्टमैन ने नवंबर 2022 में चैटजीपीटी को लॉन्च करके तहलका मचा दिया था। वैसे सैम का निजी जीवन बहुत ही प्राइवेट था। लेकिन सैमलैंगिक शादी करने के चक्कर में वह काफी सुर्खियों में रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ChatGPT के आ जाने के बाद से बहुत कुछ बदला। इस बदलाव की कहानी लिखने वाले सैम अल्टमैन ही थी। आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। दरअसल, उनकी कंपनी ओपनएआई फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। अभी OpenAI की वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर है। नया फंड रेज 750 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को बनाने वाले सैम अल्टमैन का सफर कैसा था। आइए जानते हैं।

8 साल की उम्र में ही सीख ली थी कोडिंग OpenAI के CEOसैम ऑल्टमैन का जन्म 1985 में शिकागो में हुआ था। उनकी मां एक डर्मेटोलॉजिस्ट थीं, और उनके पिता एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे। ऑल्टमैन सेंट लुइस, मिसौरी में पले-बढ़े। बचपन से ही अल्टमैन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। मात्र 8 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर से खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस उम्र में कोडिंग सीख ली थी। स्कूलिंग करने के बाद सैम ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन दो साल बाद 2005 में Loopt नाम का लोकेशन-बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी।

पहले स्टार्टअप को बेचकर कमाए 3,87,34,61,500 रुपये सैम अल्टमैन का पहला स्टार्टअप ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन Green Dot Corporation ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Loopt को 2012 में $43.4 मिलियन में खरीद लिया था। इससे सैम का बैंक बैलेंस बहुत मजबूत हो गया। इसके बाद उन्होंने एआई की दुनिया के बारे में पढ़ना शुरू की और आगे चलकर कुछ ही सालों में उन्होंने ओपनएआई की नींव रखी।

2015 में अस्तित्व में आई थी OpenAI ChatGPT की पैरेंट कंपनी ओपनएआई की स्थापना 2015 में ही हो चुकी है। 2012 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेचने के बाद सैम के पास खूब पैसा आ गया था। इसके तीन साल बाद ही उन्होंने ओपनएआई की नींव रख दी। हालांकि, वह इस पर फुल टाइम काम नहीं कर रहे थे। ओपनएआई का मेन मकसद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) पर काम करना था।

2014 में सैम को मशहूर एक्सेलेरेटर Y Combinator (YC) का प्रेसिडेंट बनाया गया, और उन्होंने इसे एक खास प्रोग्राम से बदलकर स्टार्टअप बनाने का एक बहुत बड़ा इंजन बना दिया। उनकी लीडरशिप में, YC का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे दर्जनों यूनिकॉर्न बने और ऑल्टमैन को एक बेजोड़ नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के भविष्य की गहरी समझ मिली।

2019 में सैम अल्टमैन ने अपने ओपनएआई में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने Y Combinator से इस्तीफा दे दिया। इसके तीन साल बाद ही उन्होंने 2022 मेंं चैटजीपीटी को लॉन्च करके तहलका मचा दिया। अपनी समलैंगिकता के बारे में खुल कर दुनिया को बताया OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन अपनी टीनएज से ही खुले तौर पर गे हैं। उन्होंने पहली बार 17 साल की उम्र में एक हाई स्कूल असेंबली में अपनी सेक्शुअलिटी के बारे में पब्लिकली बताया था, जहां उन्होंने नेशनल कमिंग आउट डे के स्पीकर के खिलाफ प्रोटेस्ट प्लान कर रहे स्टूडेंट्स के जवाब में गे लोगों के सपोर्ट में एक स्पीच दी थी। सैम अल्टमैन ने साल 2024 में ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्टनर ओलिवर मुल्हेरिन से शादी की थी। दोनों साथ ही रहते हैं। उनका एक बच्चा भी है।

कितनी है सैम अल्टमैन की नेटवर्थ? Sam Altman Net Worth ऑल्टमैन के पास OpenAI में असल में कोई सीधा इक्विटी नहीं है (यह इसके कैप्ड-प्रॉफिट स्ट्रक्चर की एक खासियत है)। उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग $2 बिलियन (लगभग 18 हजार करोड़ रुपये) है। उनके पोर्टफोलियो में सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है, जिसमें स्ट्राइप, एयरबीएनबी, पिंटरेस्ट, रेडिट और असाना जैसी बड़ी कंपनियों में शुरुआती निवेश शामिल हैं।

OpenAI की बढ़ जाएगी वैल्यूएशन एक रिपोर्ट के अनुसार OpenAI ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ लगभग $750 बिलियन के वैल्यूएशन पर फंड जुटाने के लिए शुरुआती बातचीत की है। रिपोर्ट में बातचीत की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है कि ChatGPT बनाने वाली कंपनी $100 बिलियन तक जुटा सकती है। वर्तमान में OpenAI की वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर है।