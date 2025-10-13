Language
    आज से बढ़ गए इन 2000 मेडिकल प्रोसिजर के दाम, 11 साल बाद CGHS की दरों में इजाफा, देखें नई रेट लिस्ट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों में बदलाव 13 अक्तूबर से लागू हो गए हैं। अब 2000 मेडिकल प्रोसिजर की कीमतें बढ़ गई हैं, इलाज व मेडिकल टेस्ट की इन दरों में 11 साल बाद परिवर्तन किया गया है। इलाज के खर्चों में हुए यह बदलाव अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड पात्रता के आधार पर लागू किए गए हैं।

    'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों में बदलाव 13 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब इलाज पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि 'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों (CGHS Rates Revises) में बदलाव आज से लागू हो गए हैं। 11 साल बाद सरकार ने पहली बार 2000 मेडिकल प्रोसिजर की कीमतों में परिवर्तन किया। इलाज के खर्चों में हुए यह बदलाव अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड पात्रता के आधार पर लागू किए गए हैं।

    दरअसल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो उन्हें अन्य लाभों के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशन, सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने जैसे विभिन्न मेडिकल खर्च पर होने वाले चार्जेस पर सब्सिडी प्रदान करती है।

    खास मेडिकल टेस्ट और उनकी नई दरें

    CGHS पैकेज में OPD कंसल्टेशन, यूरिन रुटीन, स्टूल रुटीन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन B12 और विटामिन D3 समेत अन्य कई मेडिकल प्रोसिजर शामिल हैं, जिनकी दरों में इजाफा किया गया है।

    टेस्ट का नाम नॉन-NABH रेट (₹) NABH रेट (₹) सुपर स्पेशियलिटी रेट (₹)
    OPD कंसल्टेशन 350 350 350
    यूरिन रुटीन 85 100 100
    स्टूल रुटीन 68 80 80
    हीमोग्लोबिन (Hb) 43 50 50
    कम्‍पलीट हीमोग्राम/CBC 255 300 300
    प्लेटलेट काउंट 85 100 100
    ब्लड शुगर रैंडम/फास्टिंग/पीपी 34 40 40
    ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (BUN)/यूरिया 85 100 100
    सीरम क्रिएटिनिन 85 100 100
    सीरम यूरिक एसिड 128 150 150
    सीरम बिलिरुबिन (टोटल और डायरेक्ट) 128 150 150
    सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) क्वांटिटेटिव 255 300 300
    सीरम कोलेस्ट्रॉल 128 150 150
    SGPT / ALT 85 100 100
    SGOT / AST 85 100 100
    सीरम सोडियम 102 120 120
    सीरम पोटैशियम 102 120 120
    ट्रोपोनिन I 595 700 700
    ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) 255 300 300
    किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) 425 500 500
    लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) 425 500 500
    लिपिड प्रोफाइल 417 490 490
    सीरम फेरिटिन 298 350 350
    विटामिन B12 510 600 600
    विटामिन D3 850 1000 1000
    थायरॉइड फंक्शन टेस्ट (T3, T4, TSH) 383 450 450
    थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन (TSH) 170 200 200
    डेंगू NS1 Ag 340 400 400
    डेंगू IgM और IgG 680 800 800
    2D इकोकार्डियोग्राफी 1254 1475 1475
    USG होल एब्डोमेन 680 800 800
    X-Ray चेस्ट PA/AP व्यू 196 230 230
    X-Ray स्पाइन AP और लैटरल 340 400 400
    CT स्कैन हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट 880 1035 1035
    CT स्कैन हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ 1870 2200 2200
    HRCT चेस्ट 1700 2000 2000
    CT स्कैन होल एब्डोमेन - बिना कंट्रास्ट 2933 3450 3450
    CT स्कैन होल एब्डोमेन - कंट्रास्ट के साथ 4399 5175 5175
    MRI हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट 2338 2750 2750
    MRI हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ 4250 5000 5000
    MRI घुटना सिंगल जॉइंट - बिना कंट्रास्ट 2550 3000 3000
    MRI लम्बर स्पाइन - बिना कंट्रास्ट 2975 3500 3500
    MRI लम्बर स्पाइन - कंट्रास्ट के साथ 4888 5750 5750
    पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) 425 500 500
    FDG होल बॉडी PET CT स्कैन 12219 14375 14375
    स्किन बायोप्सी 1063 1250 1250
    बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी 7225 8500 8500
    इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) 149 175 175
    ट्रेडमिल टेस्ट (TMT) 952 1120 1120
    कोरोनरी एंजियोग्राफी 11390 13400 13400

    हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, CGHS पैकेज कर्मचारियों को एक एकमुश्त मेडिकल कॉस्ट ऑफर करता है, जो अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक लागू होती है, और व्यक्ति के पूरे मेडिकल साइकल को कवर करती है।