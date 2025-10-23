अमेरिकी कंज्यूमर चखेंगे ट्रंप टैरिफ का स्वाद, भारतीय टायर कंपनी ने बनाया धांसू प्लान; ये रही पूरी डिटेल

नई दिल्ली। CEAT Tyre: अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। लेकिन अब भारत की टायर निर्माता कंपनी CEAT टायर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की काट निकालने के लिए एक नया प्लान बना रही है। कंपनी टैरिफ की वजह से टायर के दामों में होने वाले बढ़ोतरी का भार अमेरिका में अपने ग्राहकों पर डालने की योजना बना रही है। इस तरह, यह संभवतः पहली भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनी बन जाएगी जिसने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वृद्धि (Trump Tariff) की पूरी तरह से भरपाई करने के इरादे का संकेत दिया है। यानी भारत की टायर कंपनी ने कहीं न कहीं यह साफ कर दिया है कि आपके द्वारा लगाए गए टैरिफ का भुगतान आपकी जनता को ही करना पड़ेगा।



सिएट का अमेरिका को निर्यात मुख्यतः श्रीलंका में हाल ही में अधिग्रहित कैम्सो संयंत्रों से होता है, जबकि भारत में इसकी इकाइयों का निर्यात उसके कुल निर्यात का केवल 3% है। हर्ष गोयनका के नेतृत्व वाले आरपीजी समूह की इकाई, सिएट ने कहा कि वह टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को ग्राहकों तक पूरी तरह से पहुंचाने की योजना बना रही है, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्रांस की कंपनी को CEAT ने था खरीदा मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार CEAT ने दिसंबर में फ्रांस स्थित मिशेलिन समूह से 22.5 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ यूरो) में खरीदा था। कैम्सो, जो सिएट का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है, अपने राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अमेरिका से प्राप्त करता है, और 2023 में इसने 21.3 करोड़ डॉलर का राजस्व दर्ज किया था। इस सौदे ने सिएट को अमेरिकी बाजार में और मजबूती प्रदान की है, जो अब तक उसके निर्यात में केवल एक छोटा सा हिस्सा ही योगदान देता था।



CEAT के मुख्य वित्तीय अधिकारी कुमार सुब्बैया ने मिंट को बताया कि कंपनी ने टैरिफ का कुछ हिस्सा वहन कर लिया है।



सुब्बैया ने टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को कम करने की कंपनी की योजना के बारे में कहा, "पिछली तिमाही में ऐसा हुआ था (टैरिफ वृद्धि) और कुछ वृद्धि को वहन कर लिया गया है। हमारा प्रयास टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को कम करने की कंपनी की योजना के बारे में ग्राहकों को पूरी तरह से प्रभावित करना है।"