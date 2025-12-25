Language
    '3 की जगह बताए 119+ सिलेक्शन', भ्रामक विज्ञापन के लिए Vision IAS पर CCPA ने ठोका जुर्माना; भरने होंगे 11 लाख रुपये

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    नई दिल्ली। न्यूज एजेंसी PTI ने 25 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट किया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एड-टेक कंपनी विजन IAS पर UPSC परीक्षा में अपने छात्रों के परफॉर्मेंस के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए ₹11 लाख का जुर्माना लगाया है।

    अथॉरिटी ने पाया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कथित तौर पर इस बारे में जानकारी छिपाई कि सफल उम्मीदवारों ने असल में किन कोर्स में एडमिशन लिया था, जिससे यह गलत इंप्रेशन बना कि एग्जाम टॉपर्स ने उसके महंगे फाउंडेशन कोर्स लिए थे।

    3 जगह की बताए 119+ सिलेक्शन

    जांच रिपोर्ट के अनुसार, दो सालों में दावा किए गए 119 से ज्यादा सिलेक्शन में से, सिर्फ़ तीन कैंडिडेट्स ने फुल फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया था, बाकी 116 ने सिर्फ शॉर्ट-टर्म या स्टैंडअलोन प्रोग्राम चुने थे।

    अथॉरिटी ने पाया कि, जबकि इंस्टीट्यूट ने बताया कि शुभम कुमार (AIR 1, UPSC CSE 2020) ने GS फाउंडेशन बैच (क्लासरूम स्टूडेंट) में एडमिशन लिया था, उसने जानबूझकर उसके साथ दिखाए गए दूसरे सफल कैंडिडेट्स के बारे में ऐसी ही जानकारी छिपाई।

    अथॉरिटी ने कहा कि इन दावों में सफल उम्मीदवारों के नाम, तस्वीरें और रैंक प्रमुखता से दिखाए गए थे, जो गुमराह करने वाले पाए गए।

    जांच करने पर, CCPA ने पाया कि विजन IAS ने अपने फाउंडेशन कोर्स में सिर्फ तीन उम्मीदवारों को एनरोल किया था, जबकि बाकी 116 सफल उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, अभ्यास टेस्ट और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जैसी दूसरी सेवाओं में एनरोल किया था।

    57  संस्थानों को नोटिस और 28 पर जुर्माना

    अब तक, CCPA ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और गलत व्यापार तरीकों के लिए अलग-अलग कोचिंग संस्थानों को 57 नोटिस जारी किए हैं। 28 संस्थानों पर कुल ₹1.09 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही ऐसे गुमराह करने वाले दावों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में जानकारी का सच और पारदर्शी खुलासा सख्ती से सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि छात्र सही और सोच-समझकर पढ़ाई से जुड़े फैसले ले सकें।

