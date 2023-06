RuPay Credit Card से अब मर्चेंट्स को कर सकेंगे UPI Payment, Canara Bank ने ग्राहकों के लिए शुरू की सुविधा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल यूजर के समय की बचत करता है। यही वजह है कि इस रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को हर दूसरा यूजर इस्तेमाल करना पसंद करता है। यूजर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही केनरा बैंक देश का पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, जिसने मर्चेंट्स पेमेंट के लिए रुपये क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने का एलान किया है।

बैंक ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि इस सुविधा का इस्तेमाल केनरा बैंक के बैंकिंग सुपर ऐप ‘Canara ai1’ के जरिए किया जा सकेगा। बैंक ने कहा है कि ग्राहक Canara Bank RuPay Credit Cards को अपनी यूपीआई आई़डी से लिंक कर सकते हैं।

दरअसल केनरा बैंक ने कहा है कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट का एक सुरक्षित तरीका है। यूपीआई की मदद से ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के साथ पेमेंट का यह तरीका बेहद आसान है, ऐसे में ग्राहकों को पेमेंट में परेशानी भी नहीं आएगी।

