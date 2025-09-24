मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी, होंगे ये बड़े फायदे

देश की समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69725 करोड़ के इस बड़े पैकेज को मंज़ूरी दी। खास बात है कि यह पैकेज 4 अहम लक्ष्यों की पूर्ति करेगा।

