Business Idea: बेहद आसान है मशरूम की खेती, 5000 हजार के निवेश पर लाखों रुपये की होगी कमाई

आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिससे आपको कम निवेश में बड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिल सकता है। हम आज मशरूम की खेती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे आसानी से मशरूम की खेती कर लाखों रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। जानिए इसकी खेती कैसे करें किन चीजों का ध्यान रखें।

नई दिल्ली,बिजनसे डेस्क: आपने अपने आस-पास सुना होगा फलां व्यक्ति या फलां किसान अपने घर के कमरे से खेती शुरू कर आज के समय लाखों रुपये कमा रहा है। आपको भी सुन कर आश्चर्य होता होगा कि आखिर कोई एक कमरे में खेती कर कैसे लाखों रुपये महीने का कमा रहा है। आज हम भी आपको एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अपने एक छोटे से कमरे शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपये का मुनाफा बना सकते हैं। आज हम आपको मशरूम की खेती (Mushroom Farming) के बारे में एक अच्छा बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 5000 रुपये का निवेश करना है। भारत में मशरूम का बिजनेस मशरूम की खेती करने के लिए आपको अपने कमरे में सिर्फ बांस की झोंपड़ी बनानी है। उसी में आपको मशरूम उगाना है। आपको बता दें कि देश में सालाना 1.44 लाख मीट्रिक टन मशरूम की पैदावार होती है और इसकी मांग रोजाना बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग साल दर साल बढ़ती जाती है। इस तरह करें मशरूम की खेती ? अगर आपने मशरूम की खेती करने का मन बना लिया है तो आपको बता दें कि इसकी खेती अक्टूबर से मार्च के बीच में की जाती है। आपको बता दें कि मशरूम की खेती में लगने वाला खाद गेहूं या चावल के भूसे और कुछ केमिकल्स को मिलाकर खाद तैयार किया जाता है जिसके बनने में एक महीना का समय लगता है। खाद तैयार होने के बाद आपको अपने कमरे में किसी सख्त जगह पर 6-8 इंच मोटी परत बिछाकर मशरूम के बीज लगाना है और उसे तैयार किए गए कंपोस्ट से ढक दिया जाता है। आपको बता दें कि करीब 40 से 50 दिन में मशरूम तैयार हो जाएगा जिसे आप आसानी से बेच सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मशरूम की खेती खुले में नहीं होती इसके लिए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होती है। कतनी होगी कमाई? यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हर साल बढ़ती है और जाहिर सी बात है कि आपका मुनाफा कभी घटेगा नहीं। इस बिजनेस में आपको आपकी लागत का 10 गुना तक का प्राफिट हो सकता है। इन बातों का रखें ध्यान मशरूम की खेती के लिए जो सबसे जरूरी कारक है वो तापमान होता है। अगर तापमान सही ना हो तो आपका यह फसल खराब हो सकता है। इस खेती के लिए आपको 15-22 डिग्री का तापमान रखना जरूरी होता है। खेती के लिए नमी 80-90 फीसदी होनी चाहिए।

