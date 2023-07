BSE के स्टॉक बायबैक पर 6 जुलाई को होगी मीटिंग, शेयर में आया 10 प्रतिशत से अधिक का उछाल

BSE Share Buyback बीएसई आने वाली 6 तारीख को शेयर बायबैक को लेकर एक मीटिंग करने जा रहा है। इसकी सूचना कंपनी की ओर से एनएसई को दी गई है। इस खबर के आते ही बीएसई के शेयर में तगड़ा उछाल देखने को मिला और स्टॉक करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ है। (फोटो - फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (BSE) की ओर से सोमवार को एलान किया गया कि कंपनी ने बायबैक करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए 6 जुलाई को एक्सचेंज द्वारा बोर्ड बैठक बुलाई गई है। बता दें, बॉम्वे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई,1875 में हुई थी। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई के शेयरों में आज उछाल इस ऐलान के तुरंत बाद बीएसई के शेयरों में उछाल देखने को मिला। कारोबारी सत्र के अंत तक बीएसई का शेयर 10.23 प्रतिशत बढ़कर 671 पर कारोबार कर रहा था। आज शेयर करीब 611.80 पर खुला था। दिन के दौरान इसने 611.75 का न्यूनतम स्तर और 673 के उच्चतम स्तर को छुआ। मौजूदा समय में बीएसई का मार्केट कैप 9 हजार करोड़ से अधिक का है। इसका पीई 41.67 का है, जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड 2.02 प्रतिशत की है। बीएसई के शेयर का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 712.90 रुपये और न्यूनतम स्तर 406.20 रुपये है। एक्सचेंज को दी जानकारी अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में एनएसई पर बीएसई की ओर से कहा गया कि कंपनी फुली पेडअप इक्विटी शेयरों का बायबैक करने जा रही है। इसी की मंजूरी के लिए कंपनी के बोर्ड की ओर से गुरुवार 6 जुलाई को बोर्ड बैठक बुलाई गई है। बायबैक के तहत कंपनियां अपने शेयर बाजार से खुद खरीदती है। इसका उद्देश्य कीमत में स्थिरता लाना और निवेशकों का विश्वास पैदा करना होता है। इससे पहले 2018 में बीएसई ने 166 करोड़ रुपये में 20 लाख शेयर बाजार से खरीदे थे। बीएसई का कारोबार बीएसई देश का जाना माना स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर कंपनियां खुद को सूचीबद्ध कराती हैं और ट्रेडर्स एवं निवेशक शेयरों में इसके माध्यम से शेयरों में निवेश करते हैं। बीएसई पर लिस्टिड सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीब 297.94 लाख करोड़ रुपये का है।

