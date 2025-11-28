बायनेन्स का 'प्रेस्टीज' प्लेटफॉर्म लॉन्च, अल्ट्रा रिच निवेशकों के लिए प्रीमियम सर्विस; एक साथ मिलेंगी ये 6 सुविधाएं

नई दिल्ली| सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने गुरुवार को अमीर निवेशकों और निजी फंड मैनेजर्स के लिए 'बायनेन्स प्रेस्टीज' (Binance Prestige) नाम की नई प्रीमियम सुविधा लॉन्च कर दी। यह सर्विस खासतौर पर उन प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स, फैमिली ऑफिसेज़ और एसेट एलोकेटर्स के लिए तैयार की गई है, जो पहली बार डिजिटल एसेट में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स (Binance) ने इसे परंपरागत फाइनेंस (TradFi) निवेशकों के लिए बेस्पोक यानी कस्टमाइज्ड सर्विस बताया।

प्रेस्टीज में ऑनबोर्डिंग, फिएट सर्विस, फाइनेंसिंग, कस्टडी, रिपोर्टिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यानी पारंपरिक निवेशकों को क्रिप्टो में कदम रखने से लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक हर स्टेप पर Binance सपोर्ट देगा। कंपनी का कहना है कि पारंपरिक निवेशक क्रिप्टो में दिलचस्पी तो दिखाते हैं, पर शुरुआत कैसे करें यह अक्सर नहीं जानते। प्रेस्टीज इसी कमी को पूरा करेगा।

55% हेज फंड्स ने डिजिटल एसेट में निवेश किया एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 55% हेज फंड्स ने डिजिटल एसेट में निवेश किया, जो 2024 में 47% था। वहीं 71% हेज फंड्स आगे क्रिप्टो एक्सपोजर बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर Avaloq सर्वे बताता है कि 54% वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स अब डिजिटल एसेट को क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 44% था। यह साफ संकेत है कि हाई-नेटवर्थ और प्रोफेशनल निवेशकों में क्रिप्टो की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।