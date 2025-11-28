Language
    बायनेन्स का 'प्रेस्टीज' प्लेटफॉर्म लॉन्च, अल्ट्रा रिच निवेशकों के लिए प्रीमियम सर्विस; एक साथ मिलेंगी ये 6 सुविधाएं

    By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    Binance Prestige Launch: बायनेन्स ने अमीर निवेशकों के लिए 'बायनेन्स प्रेस्टीज' नामक एक नई प्रीमियम सेवा शुरू की है। यह सेवा प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स और एसेट एलोकेटर्स के लिए है, जो डिजिटल एसेट में निवेश करना चाहते हैं। इसमें ऑनबोर्डिंग, फाइनेंसिंग और कस्टडी जैसी सुविधाएं हैं। कंपनी का कहना है कि यह पारंपरिक निवेशकों को क्रिप्टो में आसानी से प्रवेश करने में मदद करेगा, क्योंकि वे अक्सर शुरुआत करने में कठिनाई महसूस करते हैं।    

    बायनेन्स प्रेस्टीज: अल्ट्रा-रिच निवेशकों के लिए नई क्रिप्टो सेवा

    नई दिल्ली| सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने गुरुवार को अमीर निवेशकों और निजी फंड मैनेजर्स के लिए 'बायनेन्स प्रेस्टीज' (Binance Prestige) नाम की नई प्रीमियम सुविधा लॉन्च कर दी। यह सर्विस खासतौर पर उन प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स, फैमिली ऑफिसेज़ और एसेट एलोकेटर्स के लिए तैयार की गई है, जो पहली बार डिजिटल एसेट में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स (Binance) ने इसे परंपरागत फाइनेंस (TradFi) निवेशकों के लिए बेस्पोक यानी कस्टमाइज्ड सर्विस बताया।

    प्रेस्टीज में ऑनबोर्डिंग, फिएट सर्विस, फाइनेंसिंग, कस्टडी, रिपोर्टिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यानी पारंपरिक निवेशकों को क्रिप्टो में कदम रखने से लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक हर स्टेप पर Binance सपोर्ट देगा। कंपनी का कहना है कि पारंपरिक निवेशक क्रिप्टो में दिलचस्पी तो दिखाते हैं, पर शुरुआत कैसे करें यह अक्सर नहीं जानते। प्रेस्टीज इसी कमी को पूरा करेगा।

    55% हेज फंड्स ने डिजिटल एसेट में निवेश किया

    एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 55% हेज फंड्स ने डिजिटल एसेट में निवेश किया, जो 2024 में 47% था। वहीं 71% हेज फंड्स आगे क्रिप्टो एक्सपोजर बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर Avaloq सर्वे बताता है कि 54% वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स अब डिजिटल एसेट को क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 44% था। यह साफ संकेत है कि हाई-नेटवर्थ और प्रोफेशनल निवेशकों में क्रिप्टो की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।

    बायनेन्स प्रेस्टीज, बायनेन्स वेल्थ के बाद दूसरा बड़ा कदम है। बायनेन्स वेल्थ साल 2024 में लॉन्च हुआ था और वेल्थ मैनेजर्स को अपने ग्राहकों के लिए क्रिप्टो एक्सेस दिलाने का समाधान था। 2025 में Q2 से Q3 के बीच संस्थागत ट्रेडिंग वॉल्यूम में 32% बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने प्रेस्टीज पेश किया, जो अब सीधे अमीर निवेशकों को टारगेट करेगा।

    'हाई-टच और कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस देगा प्रेस्टीज'

    बायनेन्स की वीआईपी एंड इंस्टीट्यूशनल हेथ कैथरीन चेन ने कहा कि,

    "अमीर और प्रोफेशनल निवेशक तेजी से क्रिप्टो को अपना रहे हैं। प्रेस्टीज उन्हें एक हाई-टच, कस्टमाइज्ड अनुभव देगा ताकि वे बिना परेशानी डिजिटल एसेट में निवेश कर सकें।"

    नई सर्विस का मकसद हाई-वेल्थ निवेशकों को क्रिप्टो में सुरक्षित, तेज और संरचित प्रवेश दिलाना है। बायनेन्स इसे क्रिप्टो वेल्थ मैनेजमेंट का अगला बड़ा चरण बता रहा है।

    (डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जागरुकता के लिए है और किसी भी प्रकार से क्रिप्टो में निवेश की सलाह नहीं है। क्रिप्टो में निवेश जोखिमभरा है। भारत में क्रिप्टो निवेश अविनियमित है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।)

     

