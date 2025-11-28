क्रिप्टो ट्रेडिंग में अवैध गतिविधियों में आई गिरावट, इस एक्सचेंज ने दिखाया रास्ता
ब्रांडेड डेस्क, नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की अगुवाई में तमाम अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज मिलकर क्रिप्टो लेनदेन से अवैध गतिविधियों को रोक रहे, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर इन्हें पकड़वाने में भी मदद कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis और TRM Labs का डेटा बताता है कि बाइनेंस (Binance) समेत ज्यादातर सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजों (CEXs) पर अवैध और संदिग्ध लेनदेन में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। इससे क्रिप्टो करेंसी में निवेश पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गया है।
Chainalysis और TRM Labs से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 2023 की शुरुआत से लेकर 2025 के मध्य तक अवैध क्रिप्टो लेनदेन में भारी गिरावट आई है। जून 2025 तक, शीर्ष सात सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजों पर कुल लेनदेन वॉल्यूम का केवल 0.018% से 0.023% ही सीधे अवैध पतों से जुड़ा हुआ पाया गया।
यह आंकड़ा Regulatory Bodies और निवेशकाें के लिए एक बड़ी राहत है। क्रिप्टो एक्सचेंज, डेटा एनालिटिक्स कंपनियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं।
बाइनेंस कर रहा अगुवाई
आंकड़े बताते हैं कि बाइनेंस अवैध फंड्स पर लगाम लगाने में अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। Chainalysis के डेटा से पता चलता है कि जून 2025 में, बाइनेंस के लेनदेन वॉल्यूम का केवल 0.007% ही अवैध वॉलेट्स से जुड़ा था। यह अगले छह सबसे बड़े एक्सचेंजों के औसत (0.018%) से 2.5 गुना कम है। TRM Labs के डेटा ने भी इसी तरह के नतीजे दिए हैं, जिसमें बाइनेंस का डायरेक्ट एक्सपोजर 0.016% रहा, जबकि अन्य प्रमुख एक्सचेंजों का औसत 0.023% था।
बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगले छह सबसे बड़े वैश्विक एक्सचेंजों के संयुक्त वॉल्यूम के लगभग बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर उद्योग में सबसे कम अवैध एक्सपोजर अनुपात बनाए रखना इसकी मज़बूत तकनीकी क्षमता और कंप्लायंस में ऑपरेशनल डिसिप्लिन को दर्शाता है।
दो साल में 98% तक की कमी
डेटा से पता चलता है कि बाइनेंस ने जनवरी 2023 से जून 2025 के बीच अवैध प्रवाहों के अपने सीधे संपर्क में 96% (Chainalysis) से 98% (TRM Labs) के बीच की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। सुधार की यह दर अन्य छह CEXs के औसत से 4-5 प्रतिशत अंक अधिक है।
बाइनेंस ने कैसे हासिल किया यह मुकाम?
विशेषज्ञों का कहना है कि बाइनेंस के मजबूत सुरक्षा और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। बाइनेंस में 1,280 से अधिक एक्सपर्ट कंप्लायंस, जांच और जोखिम प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं, जो कि कुल कर्मचारियों का 22% है। कंपनी हर साल केवाईसी, लेन-देन निगरानी, वित्तीय अपराध जांच और कानून प्रवर्तन सहयोग में सैकड़ों करोड़ों डॉलर का निवेश करती है।
इतना ही नहीं, बायनेंस ने 240,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब दिया है और दुनिया भर में जांचकर्ताओं के लिए 400 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और धोखाधड़ी रोकथाम पर जानकारी साझा की गई है।
बीकन नेटवर्क के संस्थापक सदस्य और टी3+ वैश्विक सहयोगी कार्यक्रम के रूप में, बायनेंस वैश्विक रियल-टाइम अपराध-विरोधी पहलों में योगदान देता है, जो अवैध धन को और अधिक प्रसारित होने से पहले ही फ्रीज और बरामद करती हैं। हाईटेक एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बायनेंस ने अपनी निगरानी प्रणालियों की सटीकता बढ़ाई है, जिससे अवैध लेन-देन का पता लगाने में आसानी हुई है।
यह आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री अपनी शुरुआती कमियों को दूर कर एक पारदर्शी वित्तीय प्रणाली में तब्दील हो रही है। बाइनेंस का प्रदर्शन यह साबित करता है कि तकनीक और अनुशासित कंप्लायंस के साथ वैश्विक स्तर पर संचालन करते हुए भी पारंपरिक कैपिटल मार्केट के मानकों को पूरा किया जा सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जागरुकता के लिए है और किसी भी प्रकार से क्रिप्टो में निवेश की सलाह नहीं है। क्रिप्टो में निवेश जोखिमभरा है। भारत में क्रिप्टो निवेश अविनियमित है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।)
