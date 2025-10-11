Language
    Chrypto एक्सचेंज बायनेन्स की PayPay से बड़ी डील, जापान में एक साथ मिलेंगी कैशलेस पेमेंट और क्रिप्टो सेवाएं

    By Ankit Katiyar Edited By: Ankit Katiyar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने जापान में PayPay के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत, बायनेन्स जापान में कैशलेस भुगतान और क्रिप्टो सेवाओं को एकीकृत करेगा। PayPay के उपयोगकर्ता अब बायनेन्स के माध्यम से क्रिप्टो सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे जापान में क्रिप्टो के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम बायनेन्स के जापान में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है, जिससे उपभोक्ताओं को क्रिप्टो सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त होगी।

    PayPay ने Binance Japan में 40% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है।

    नई दिल्ली| दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन कंपनी बायनेन्स (Binance) की जापानी शाखा बायनेन्स जापान ने घोषणा की कि उसने पेपे कॉरपोरेशन ( PayPay Corporation) के साथ पूंजी और व्यापारिक साझेदारी की है। पेपे सॉफ्टबैंक कॉर्प ग्रुप की कंपनी है और जापान की अग्रणी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। देशभर में इसके 7 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इस समझौते के तहत PayPay ने Binance Japan में 40% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है।

    इस साझेदारी का मकसद है- पेपे की कैशलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी और विशाल यूजर बेस को बायनेन्स की ब्लॉकचेन विशेषज्ञता और डिजिटल एसेट्स की वैश्विक लीडरशिप के साथ जोड़ना। दोनों कंपनियां मिलकर जापान में एक स्मार्ट और एकीकृत डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देने की दिशा में काम करेंगी, जहां कैशलेस पेमेंट्स और डिजिटल एसेट्स को एक साथ जोड़ा जाएगा।

    शुरुआती चरण में ये सुविधाएं मिलेंगी

    • बायनेन्स जापान ऐप में "PayPay Money" के जरिए क्रिप्टो खरीदने की सुविधा।
    • क्रिप्टो बेचने पर "PayPay Money" के रूप में पैसे निकालने का विकल्प।

    बायनेन्स जापान का कहना है कि वह इस साझेदारी के जरिए जापान के डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में नई संभावनाएं खोलेगा और सुरक्षित व भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।

    PayPay Corporation ने क्या कहा?

    PayPay Corporation के कॉर्पोरेट ऑफिसर और फाइनेंस बिजनेस स्ट्रैटेजी डिवीजन हेड मसयोशी यानासे ने कहा कि, "PayPay ने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल फाइनेंस को आगे बढ़ाया है। अब Binance Japan में निवेश करके हम Binance यूजर्स को ऐसी सुविधाएं देंगे जो PayPay की सुरक्षा और सुविधा दोनों से जुड़ी होंगी। हमारा लक्ष्य जापान के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान देना है, ताकि यूजर्स की जरूरतों के मुताबिक सेवाएं दी जा सकें।"

    Binance Japan ने क्या कहा?

    Binance Japan के जनरल मैनेजर तकेशी चीनो ने कहा कि, "यह साझेदारी जापान में डिजिटल फाइनेंस के भविष्य की दिशा तय करेगी। PayPay के बड़े यूजर बेस और Binance की तकनीक मिलकर Web3 को आम लोगों तक पहुंचाएगी। हमारा लक्ष्य है कि जापान में सुरक्षित और सहज डिजिटल एसेट सेवाएं दी जा सकें और Web3 इकोसिस्टम को बढ़ावा मिले।"

    PayPay Corporation है क्या?

    PayPay Corporation जापान भर में PayPay नाम से कैशलेस पेमेंट सर्विस देती है। इससे बिजली, पानी जैसे बिल भी चुकाए जा सकते हैं। साथ ही इसमें पैसे भेजने-लेने, पॉइंट निवेश जैसी सुविधाएं भी हैं। कंपनी 24x7 कस्टमर सपोर्ट और अनधिकृत लेन-देन पर कंपनसेशन सिस्टम भी देती है।

    दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है बायनेन्स

    बायनेन्स दुनिया का अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता है। कंपनी 100 से ज्यादा देशों में 29 करोड़ से अधिक यूजर्स के भरोसे पर काम करती है। यह सिक्योरिटी, पारदर्शिता और तेज ट्रेडिंग इंजन के लिए जानी जाती है।

    आखिर बायनेन्स जापान क्या है?

    बायनेन्स जापान, बायनेन्स की सब्सिडियरी है, जो अगस्त 2023 से क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग और अर्न सेवाएं दे रही है। यह Kanto Local Finance Bureau में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड है।