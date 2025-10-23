Chrypto एक्सचेंज बायनेन्स फाउंडर को जेल से मिली आजादी, ट्रंप ने दी राष्ट्रपति माफी; अब उठने लगे ऐसे सवाल?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झाओ ने साल 2023 में माना था कि बिनांस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। इसी कमजोरी के चलते प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, टेरर फंडिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन जैसी अवैध गतिविधियों के लिए हुआ। झाओ को 2024 में चार महीने की सजा हुई थी।

ट्रंप ने क्रिप्टो से कमाए 500 करोड़ रुपए- रिपोर्ट अब ट्रंप द्वारा दी गई माफी पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि झाओ का नाम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (World Liberty Financial) नामक एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ा है। जिसे ट्रंप और उनके बेटों ने पिछले साल सितंबर में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट ने USD1 नाम का स्टेबलकॉइन लॉन्च किया है, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है।

'बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक थी' एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बायनेन्स ने USD1 स्टेबलकॉइन के लिए कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, जिससे इस साल 2 अरब डॉलर की डील संभव हो सकी। इसमें यूएई की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बिनांस में हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि यह साफ नहीं है कि झाओ या बिनांस को इस काम के लिए कोई भुगतान मिला या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि, "झाओ के खिलाफ बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक थी। उन पर किसी धोखाधड़ी या पीड़ित के नुकसान का आरोप नहीं था।"