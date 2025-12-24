Language
    Airtel वाले सुनील मित्तल चीन की कंपनी में झोंकेगे अरबों रुपये, इस कंपनी के साथ मिलकर खरीदेंगे 49% हिस्सेदारी

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    नई दिल्ली। टेलीकॉम टाइकून सुनील मित्तल की कंपनी भारती एंटरप्राइजेज और अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में होम अप्लायंसेज की बढ़ती डिमांड के बीच हायर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है।

    इस डील के तहत, भारती और वारबर्ग मिलकर माइनॉरिटी हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि चीन के हायर ग्रुप और हायर इंडिया की मैनेजमेंट टीम कंपनी का बाकी हिस्सा ओन करेगी। हालांकि फाइनेंशियल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि पार्टनर्स एक ऐसी डील पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत लगभग $2 बिलियन हो सकती है।

    हायर इंडिया में किसकी कितनी होगी हिस्सेदारी?

    ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद, भारती और वारबर्ग पिंकस मिलकर हायर इंडिया में 49% हिस्सेदारी के मालिक होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हायर ग्रुप भारतीय कंपनी में 49% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि बाकी 2% हिस्सेदारी कर्मचारियों के पास होगी।

    हायर इंडिया पुणे और ग्रेटर नोएडा में अपनी दो फैक्ट्रियों में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और किचन अप्लायंसेज बनाती है।

    भारती ने एक बयान में कहा, "भारती को भरोसा है कि हायर इंडिया ग्लोबल इनोवेशन, बेहतर कस्टमर सर्विस और बेस्ट-इन-क्लास अनुभव के दम पर भारत में एक लीडिंग ब्रांड के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।"

    वारबर्ग पिंकस ने कहा कि वह भारती के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर और भारत में हायर के साथ पार्टनरशिप करके उत्साहित है, क्योंकि हायर तेजी से बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में अपना विस्तार कर रही है। प्राइवेट इक्विटी फर्म ने कहा कि यह निवेश पूरे एशिया में अपनी फ्रेंचाइजी, गहरी लोकल समझ, ग्लोबल विशेषज्ञता और अपने बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र की लीडिंग कंपनियों के लिए ग्रोथ को सपोर्ट और तेज करने की वारबर्ग पिंकस की क्षमता को दिखाता है।

    भारत में 2004 में हुई थी एंट्री

    हायर ने बताया कि भारती एंटरप्राइजेज और वारबर्ग पिंकस के साथ यह कोलैबोरेशन हायर इंडिया की डेवलपमेंट यात्रा में एक अहम पड़ाव है। यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हायर के "ग्लोबल क्षमताओं के साथ ग्लोबलाइजेशन की सेवा करने और लोकलाइजेशन के जरिए ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने" के अप्रोच को पूरी तरह से दिखाती है।

    किंगदाओ-हेडक्वार्टर वाले हायर ग्रुप की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली यूनिट, हायर अप्लायंसेज इंडिया ने 2004 में देश में एंट्री की थी और अब इसके पास 6,500 आउटलेट्स का डीलर नेटवर्क है। इसके पोर्टफोलियो में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, LED पैनल, वॉटर हीटर और माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं।

