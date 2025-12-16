Language
    PM Kisan Yojana: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, 22वीं किस्त से पहले सरकार के जवाब ने खत्म किया...!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार के बीच सरकार ने संसद में बताया कि फिलहाल किस्त की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नह ...और पढ़ें

    PM Kisan Yojana: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, 22वीं किस्त से पहले सरकार के जवाब ने खत्म किया...!

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आई थी। उसके बाद से ही करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच किसानों के मन में एक सवाल कई दिनों से उठ रहा है कि क्या सरकार बजट में किस्त की राशि को बढ़ा सकती है। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, इसे लेकर संसद में उसने खुद बताया।

    राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं। आइए जानते हैं कि सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया।

    क्या बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि?

    देश में लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फायदा हो रहा है। किसानों को इस योजना से काफी फायदे मिल रहे हैं। हालांकि, हाल के दिनों में इस योजना से जुड़ा एक जरूरी सवाल किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार इस योजना की सालाना रकम 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिसंबर 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने किसानों को सालाना 12000 रुपये देने की सिफारिश की थी। इसके बाद, सांसद समीरुल इस्लाम ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है। 

    कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अहम जानकारी दी है। ठाकुर ने कहा, 'सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।' इसका मतलब है कि फिलहाल सरकार PM किसान की रकम दोगुनी नहीं करेगी। इसलिए, योजना की रकम दोगुनी करने की चर्चा पूरी तरह से बंद हो गई है।

    पीएम किसान योजना के तहत, योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी साल में कुल 6,000 रुपये। यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है। ये किस्तें अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर- से मार्च के बीच किसानों के खाते में सीधे DBT के जरिए भेजी जाती है।

    कब आएगी PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त?

    पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई। 22वीं किस्त 2025 के आखिरी तिमाही या 2026 की शुरुआत में जमा होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से इस किस्त को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

    इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी में आई थी। ऐसे में एक संभावना यह है कि 22वीं किस्त का पैसा फरवरी में आने की संभावना है।

    पीएम-किसान गांव लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें

    • ऑफिशियल PM-Kisan पोर्टल पर जाएं।
    • होमपेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में जाएं।
    • बेनिफिशियरी लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
    • अपने गांव के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट देखने के लिए “रिपोर्ट प्राप्त करें” पर क्लिक करें।

