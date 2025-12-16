PM Kisan Yojana: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, 22वीं किस्त से पहले सरकार के जवाब ने खत्म किया...!

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आई थी। उसके बाद से ही करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच किसानों के मन में एक सवाल कई दिनों से उठ रहा है कि क्या सरकार बजट में किस्त की राशि को बढ़ा सकती है। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, इसे लेकर संसद में उसने खुद बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं। आइए जानते हैं कि सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया। क्या बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि? देश में लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फायदा हो रहा है। किसानों को इस योजना से काफी फायदे मिल रहे हैं। हालांकि, हाल के दिनों में इस योजना से जुड़ा एक जरूरी सवाल किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार इस योजना की सालाना रकम 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिसंबर 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने किसानों को सालाना 12000 रुपये देने की सिफारिश की थी। इसके बाद, सांसद समीरुल इस्लाम ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अहम जानकारी दी है। ठाकुर ने कहा, 'सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।' इसका मतलब है कि फिलहाल सरकार PM किसान की रकम दोगुनी नहीं करेगी। इसलिए, योजना की रकम दोगुनी करने की चर्चा पूरी तरह से बंद हो गई है।

पीएम किसान योजना के तहत, योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी साल में कुल 6,000 रुपये। यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है। ये किस्तें अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर- से मार्च के बीच किसानों के खाते में सीधे DBT के जरिए भेजी जाती है।