आ रहा है ऑटोमेटेड टैक्स फाइलिंग सिस्टम, और आसान होगा टैक्स भरना, कब और पहले किन लोगों को मिलेगी ये खास सुविधा

नई दिल्ली। भारत में जल्द ही ऑटोमेटेड टैक्स फाइलिंग (Fully Automated Tax Filings) की सुविधा शुरू हो सकती है। दरअसल, भारत के बड़े टैक्सपेयर्स - जिनमें कॉर्पोरेट, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनियाँ शामिल हैं, इन्हें आने वाले दिनों में पूरी तरह से ऑटोमेटेड टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस का लाभ मिल सकता है। क्योंकि, केंद्र सरकार अपने टैक्स पोर्टल्स के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) का एक्सेस थर्ड पार्टियों के लिए खोल रही है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम के लिए पहले ही API एक्सेस दे दिया है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम्स के तहत डायरेक्ट टैक्स के लिए भी इसी तरह का एक्सेस मिलने की उम्मीद है।