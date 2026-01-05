Credit Card की लिमिट कैसे होती है तय, आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? यहां जानें सब

नई दिल्ली। डेबिट कार्ड की तरह आज हर कोई क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का भी उपयोग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे लाभ मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में आप दिए गए लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय होती है और इसके साथ ही आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं?

सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय की जाती है? कैसे तय होती है लिमिट? बैक या कोई भी वित्तीय संस्थान क्रेडिट कार्ड लिमिट तय करने से पहले कई जरूरी बातों पर गौर करती है। जैसे- सबसे पहले देखती है कि आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और उसके नौकरी का पेशा कैसा है, क्या वे स्थिर है या नहीं। इसके साथ ही बैंक आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करती है। क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट का बिल चुकाने की क्षमता या उधार चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आपके उधार चुकाने की क्षमता कितनी है। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो लिमिट भी ज्यादा मिल जाती है।