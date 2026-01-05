Credit Card की लिमिट कैसे होती है तय, आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? यहां जानें सब
डेबिट की तरह आज हर कोई क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का भी उपयोग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे लाभ मिल जाते हैं। क्रेडिट कार ...और पढ़ें
नई दिल्ली। डेबिट कार्ड की तरह आज हर कोई क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का भी उपयोग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे लाभ मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में आप दिए गए लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय होती है और इसके साथ ही आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं?
सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय की जाती है?
कैसे तय होती है लिमिट?
बैक या कोई भी वित्तीय संस्थान क्रेडिट कार्ड लिमिट तय करने से पहले कई जरूरी बातों पर गौर करती है। जैसे-
सबसे पहले देखती है कि आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और उसके नौकरी का पेशा कैसा है, क्या वे स्थिर है या नहीं।
इसके साथ ही बैंक आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करती है। क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट का बिल चुकाने की क्षमता या उधार चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आपके उधार चुकाने की क्षमता कितनी है। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो लिमिट भी ज्यादा मिल जाती है।
इसके अलावा बैंक आपके खर्च करने की आदतों या पैटर्न को भी समझने की कोशिश करती है। अगर आप जिम्मेदारी और ढंग से खर्च करते हैं, तो आपको अच्छी लिमिट दी जाती है।
अब सवाल है कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं?
कैसे बढ़ाए क्रेडिट कार्ड लिमिट?
सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक पर जाकर अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करना होगा।
- सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 से 40 फीसदी ही इस्तेमाल करें। ये दिखाए कि आप पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं है।
- अपने क्रेडिट कार्ड बिल या ईएमआई का समय पर भुगतान कर दें।
- लिमिट बढ़ाने से पहले अचानक आए बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।