रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! ट्रेन टिकट की तारीख बदलना होगा आसान, अचानक बदला प्लान तो मिलेगी रिशेड्यूल की सुविधा

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक नई सुविधा (Indian Railways ticket rescheduling) शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार जनवरी से यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा डेट को ऑनलाइन रिशेड्यूल कर सकेंगे। वर्तमान में तारीख बदलने के लिए टिकट रद्द करके नया बुक करना पड़ता है।

नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेन का रिजर्वेशन किया हो और प्लान आखिरी समय में बदल गया हो। ऐसे में यात्रियों के पास ऐसे टिकट रह जाते हैं जिनका वे कुछ नहीं कर सकते। इस बड़ी परेशानी को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे एक नई नीति लागू करने की तैयारी में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनडीटीवी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि जनवरी से यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा डेट को ऑनलाइन रिशेड्यूल कर सकेंगे। वर्तमान में, जो यात्री अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं, उन्हें अपना टिकट रद्द करके नया टिकट बुक करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में यात्रा की तारीख के कितने करीब टिकट कैंसिल किया गया है, इसके आधार पर कटौती होती है। इससे न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि असुविधा भी होती है।

वैष्णव ने कहा, "यह प्रणाली अनुचित है और यात्रियों के हित में नहीं है।" उन्होंने कहा कि यात्री-अनुकूल बदलाव लाने के लिए निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई नीति नई यात्रा डेट के लिए कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि यह सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अगर संशोधित किराया ज़्यादा है, तो यात्रियों को अंतर का भुगतान करना होगा।