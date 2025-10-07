बिना टिकट 14765 यात्रियों से वसूला 95.84 लाख जुर्माना, कानपुर सेंट्रल पर 30 सितंबर तक चलेगा अभियान

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान में अनियमित यात्रा और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 95.84 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज मंडल में यह आंकड़ा 3.89 करोड़ रुपये रहा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए यह अभियान चलाया गया जिसमें साफ़ सफ़ाई और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने जैसे कार्य शामिल थे।

जागरण संवाददाता, कानपुर । ट्रेनों में बिना टिकट, अनियमित यात्रा, गंदगी फैलाने व बिना बुकिंग के सामान लाने के मामलों में सेंट्रल स्टेशन पर महीने भर में 14,765 यात्रियों से 95.84 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज मंडल के सभी स्टेशनों में यह आंकड़ा 61,039 यात्रियों से 3.89 करोड़ रुपये वसूलने का रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) हिमांशु शुक्ला के निर्देशन में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें यात्रियों को उत्तम भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बिना टिकट व अनियमित यात्रा करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

इस तारीख तक चलेगा अभियान प्रयागराज मंडल के स्टेशनों पर एक से 30 सितंबर तक चलाए गए टिकट जांच अभियान में 61039 यात्रियों से 3,89,35,152 जुर्माना वसूला गया। कानपुर सेंट्रल पर 14765 यात्रियों से 95,84,876 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।