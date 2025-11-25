BHIM का पावरफुल फीचर: आपके UPI से मम्मी-पापा, दादा-दादी कर पाएंगे पेमेंट, कंट्रोल होगा आपके पास; कैसे करेगा काम?

BHIM App New Feature: BHIM एप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। जिससे परिवार के सदस्य आपके UPI अकाउंट से पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। खास बात यह है कि आप ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर सकते हैं और हर पेमेंट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यह फीचर UPI पेमेंट को आसान बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीक के बारे में कम जानते हैं। इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहेंगी।

भीम एफ के इस फीचर का नाम है- यूपीआई सर्कल फुल डेलिगेशन (UPI Circle Full Delegation)। इसके तहत कोई भी प्राइमरी यूजर अपने भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स या फिर परिवार के सदस्यों जैसे मम्मी-पापा, दादा-दादी, बच्चे और स्टाफ के सदस्यों को अपनी ओर से 15000 रुपए तक के UPI भुगतान करने की अनुमति दे सकेगा। यह सुविधा खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए गेम-चेंजर मानी जा रही है, जिन्हें डिजिटल पेमेंट में दिक्कत होती है या जिनकी खर्च व्यवस्था परिवार नियंत्रित करता है।

यह फीचर NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) द्वारा पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह परिवार, स्टाफ और छोटे कारोबारों के लिए रोजमर्रा के भुगतान को सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बनाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर? इस फीचर के तहत प्राइमरी यूजर किसी सेकेंडरी यूजर जैसे- परिवार, स्टाफ, या भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से UPI पेमेंट करने की अनुमति देगा। इसमें मासिक खर्च की लिमिट 15,000 रुपए तक तय की जा सकती है। यह डेलिगेशन 1 महीने से लेकर 5 साल तक मान्य रखा जा सकता है। सारे भुगतान सीधे प्राइमरी यूजर के बैंक खाते से होंगे, लेकिन पूरी निगरानी और नियंत्रण उसी के पास रहेगा। सेकेंडरी यूजर को खुद का बैंक या UPI ID लिंक करने की जरूरत नहीं होगी।