BHIM का पावरफुल फीचर: आपके UPI से मम्मी-पापा, दादा-दादी कर पाएंगे पेमेंट, कंट्रोल होगा आपके पास; कैसे करेगा काम?
BHIM App New Feature: BHIM एप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। जिससे परिवार के सदस्य आपके UPI अकाउंट से पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। खास बात यह है कि आप ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर सकते हैं और हर पेमेंट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यह फीचर UPI पेमेंट को आसान बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीक के बारे में कम जानते हैं। इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहेंगी।
भीम एफ के इस फीचर का नाम है- यूपीआई सर्कल फुल डेलिगेशन (UPI Circle Full Delegation)। इसके तहत कोई भी प्राइमरी यूजर अपने भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स या फिर परिवार के सदस्यों जैसे मम्मी-पापा, दादा-दादी, बच्चे और स्टाफ के सदस्यों को अपनी ओर से 15000 रुपए तक के UPI भुगतान करने की अनुमति दे सकेगा। यह सुविधा खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए गेम-चेंजर मानी जा रही है, जिन्हें डिजिटल पेमेंट में दिक्कत होती है या जिनकी खर्च व्यवस्था परिवार नियंत्रित करता है।
यह फीचर NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) द्वारा पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह परिवार, स्टाफ और छोटे कारोबारों के लिए रोजमर्रा के भुगतान को सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बनाएगा।
कैसे काम करेगा नया फीचर?
इस फीचर के तहत प्राइमरी यूजर किसी सेकेंडरी यूजर जैसे- परिवार, स्टाफ, या भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से UPI पेमेंट करने की अनुमति देगा। इसमें मासिक खर्च की लिमिट 15,000 रुपए तक तय की जा सकती है। यह डेलिगेशन 1 महीने से लेकर 5 साल तक मान्य रखा जा सकता है। सारे भुगतान सीधे प्राइमरी यूजर के बैंक खाते से होंगे, लेकिन पूरी निगरानी और नियंत्रण उसी के पास रहेगा। सेकेंडरी यूजर को खुद का बैंक या UPI ID लिंक करने की जरूरत नहीं होगी।
एनबीएसएल की एमडी एंड सीईओ (MD & CEO) ललिता नटराज ने कहा कि फुल डेलिगेशन यूपीआई सर्कल (Full Delegation UPI Circle) को रियल-टाइम अप्रूवल से आगे ले जाता है और भरोसेमंद व सुरक्षित स्वायत्त भुगतान संभव बनाता है। यह भारतीय परिवारों और व्यवसायों के प्राकृतिक तरीके विश्वास, लचीलापन और जवाबदेही को मजबूत करता है।
किस-किस को मिलेगा फायदा?
1. वरिष्ठ नागरिक
भीम एप के इस फीचर का सबसे ज्यादा फायदा वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। परिवार उन्हें छोटे भुगतानों के लिए स्वतंत्र बना सकेंगे। साथ ही, उन्हें डिजिटल पेमेंट सीखने में भी मदद मिलेगी।
2. स्टूडेंट्स
इस फीचर का फायदा स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। माता-पिता उन्हें सुरक्षा के साथ महीने की खर्च सीमा में भुगतान की अनुमति दे सकेंगे।
3. छोटे व्यवसाय
कारोबारी अपने स्टाफ को ईंधन, टोल या अन्य खर्चों के लिए भुगतान की सीमित अनुमति दे सकेंगे। कैश हैंडलिंग का झंझट कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
4. डिजिटल अनुभवहीन लोग
परिवार या प्रोफेशनल उनकी दैनिक जरूरतों के भुगतान में मदद कर सकेंगे, साथ ही रियल-टाइम निगरानी भी रहेगी।
यूपीआई सर्कल फीचर का इस्तेमाल कैसे करें?
- BHIM एप ओपन करें और UPI Circle सेक्शन में जाएं
- Invite to Circle पर टैप करें और कॉन्टैक्ट नंबर डालें
- भरोसेमंद सदस्यों की UPI ID डालें या QR स्कैन करें
- Approve a Monthly Limit (Full Delegation) चुनें
- संबंध चुनें और आधार या दिए गए दस्तावेज से पहचान वेरिफाई करें
- मासिक लिमिट (₹15,000 तक) और वैधता अवधि सेट करें
- बैंक अकाउंट चुनें और UPI PIN से अनुमति दें
- सेकेंडरी यूजर रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा और थोड़ी कूलिंग अवधि के बाद भुगतान कर सकेगा।
