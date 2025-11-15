Is Today Bank Open: आज शनिवार के दिन बैंक बंद रहेंगे या नहीं? आपके शहर में कब-कब होगी छुट्टी; करें चेक

आज 15 नवंबर, शनिवार है। शनिवार के दिन अक्सर ग्राहकों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि इस शनिवार बैंक बंद हैं या नहीं (Is Today Bank Open)। चलिए आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप आज के दिन बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आर्टिकल में दी गई बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) जरूर चेक करें।