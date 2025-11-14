Silver Price Target: 3 महीने में 1.75 लाख के पार हो सकती है चांदी की कीमत, एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली। साल 2025 में सोना (Gold Price) और चांदी (Silver Price Today) दोनों निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन चुके हैं। इन दोनों ने इस साल निवेशकों को कमाल का रिटर्न दिया है। ग्लोबल लेवल पर होने वाली वैश्विक चिताएं सोना और चांदी में हुई बढ़ोतरी की वजह बनी। वहीं ट्रंप टैरिफ ने भी सोना और चांदी में हुई बढ़ोतरी पर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जब-जब वैश्विक चिताएं बढ़ती है, तब-तब निवेशक सोने और चांदी की ओर रुख लेते हैं। लेकिन सोने से ज्यादा चांदी ने इस साल अच्छा रिटर्न दिया है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि गोल्ड-सिल्वर के बीच रेश्यो अभी 78% चल रहा है। यही कारण है कि चांदी, सोने से ज्यादा रिटर्न दे रही है। अगर ये रेश्यो 50% के करीब पहुंच जाएगा, तो चांदी, सोने के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से दौड़ेगी।