RBI पॉलिसी के बाद इस सरकारी बैंक ने घटा दी ब्याज दरें, अब 7.90% इंटरेस्ट रेट, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के कुछ ही घंटों बाद बैंक आफ बड़ौदा ने रेपो रेट से जुड़े लोन पर ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का एलान किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरे बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं।शेयर बाजार को दी एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने कहा कि रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट मौजूदा 8.15 प्रतिशत से घटकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगी। बैंक ने कहा कि नई दर 6 दिसंबर से प्रभावी होगी।

ऐसे कई बैंक हैं जिनके होम लोन अभी भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR), बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) जैसी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और वे EBLR उधारकर्ताओं की तुलना में अधिक ब्याज दर चुका रहे हैं। चूंकि अधिकांश होमलोन EBLR से जुड़े होते हैं, इसलिए रेपो दर में हालिया कटौती के साथ, ऐसे ग्राहकों की होम लोन ब्याज दरें आने वाले महीनों में सबसे तेज़ी से नीचे आने वाली हैं।