Bank Holiday: भाई दूज, दिवाली, छठ पूजा… कब-कब होगी आपके शहर में बैंकों की छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

इस महीने यानी अक्टूबर में कई बड़े उत्सव आने हैं। इनमें भाई दूज दिवाली छठ पूजा जैसे उत्सव शामिल हैं। इसका मतलब है कि इस महीने कई दिनों तक बैंक क्लोज (Bank Closed or Not) रहने वाले हैं। अलग-अलग उत्सव के दिन अलग-अलग शहरों में बैंक बंद (Bank Holiday) रहेंगे। इसलिए बैंक जाने से पहले इस महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) जरूर चेक कर लें।

नई दिल्ली। अक्टूबर के महीने कई बड़े त्योहार आएंगे। इनमें भाई दूज, दिवाली, छठ पूजा जैसे उत्सव शामिल हैं। देशभर में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बीच हो सकता है कि आपको बैंक से जुड़ा कोई काम पड़ जाए। आज भी बैंक से जुड़े कई काम, बैंक में जाकर ही पूरे किए जा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए ये आर्टिकल आपके लिए मददगारी साबित हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे अलग-अलग त्योहार के दौरान किस शहर में कब-कब बैंक बंद (Bank Holiday) रहेंगे। चलिए अब इस महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट देख लेते हैं। यह भी पढ़ें- TCS के बाद Google में भी हुई जमकर छंटनी, 'एक ईमेल और छीन ली नौकरी', क्या है वजह? Bank Holiday October 2025: कब-कब होगी छुट्टी? 3 और 4 अक्टूबर- दुर्गा पूजा की वजह से सिक्किम में सभी बैंक बंद रहेंगे।

6 अक्टूबर- इस दिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। इसकी वजह से यहां बैंक बंद रहेंगे।

7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण कर्नाटक, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

10 अक्टूबर- इस दिन करवा चौथ का उत्सव मनाया जाएगा। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

18 अक्टूबर- काटी बिह के कारण असम में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।

20 अक्टूबर- इस दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। इसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक क्लोज रहेंगे।

21 अक्टूबर- इस दिन गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाएगा। जिसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं।

27 अक्टूबर- इस दिन देशभर में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहने वाले हैं।

28 अक्टूबर- इस दिन भी छठपूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम? आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।