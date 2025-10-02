TCS के बाद Google में भी हुई जमकर छंटनी, 'एक ईमेल और छीन ली नौकरी', क्या है वजह?

TCS (टीसीएस) के बाद छंटनी के मामले में अब गूगल (Google Layoffs 2025) सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो गूगल ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। सभी कर्मचारियों को ईमेल द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें अब काम पर नहीं आना है। छंटनी के पीछे कंपनी ने वजह भी बताई है।

नई दिल्ली। TCS (टीसीएस) के बाद छंटनी के मामले में अब गूगल सुर्खियों में नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हफ़्ते गूगल ने अपने क्लाउड विभाग में 100 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च से जुड़े कर्मचारियों पर पड़ा है।

मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन (Linkedin) पर साझा हुई इस पोस्ट्स के अनुसार निकाले गए कर्मचारियों को सोमवार के दिन ईमेल भेजा गया था। इस ईमेल के जरिए उन्हें ये सूचित किया गया कि उन्हें काम से निकाला जा रहा है।

इसके साथ ही गूगल ने कुछ क्लाउड यूनिट डिज़ाइन टीमों की संख्या आधी कर दी है। इस छंटनी से सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑफिस प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही छंटनी में निकाले गए कुछ कर्मचारियों को नई नौकरी ढूँढने के लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है।

इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी ने साल की शुरुआत से अब तक छोटी टीमों की देखरेख करने वाले एक-तिहाई से ज़्यादा मैनेजर को भी नौकरी से निकाल दिया है। मुनाफे में गूगल क्लाउड, फिर भी छंटनी? आपको बता दें कि ये छंटनी ऐसे समय में हुई है जब गूगल क्लाउड लगातार रिकॉर्ड वित्तीय परिणाम दे रहा है। इस विभाग ने 2025 की दूसरी तिमाही में 13.6 अरब डॉलर का राजस्व बनाया है, जो पिछले साल से 32 प्रतिशत ज्यादा है। इसके साथ ही परिचालन आय 2.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई।

इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स सम्मेलन (Goldman Sachs) में गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने 106 अरब डॉलर बकाया पर बात करते हुए कहा कि कंपनी ने दो साल में ही आधे से ज्यादा बकाया को राजस्व में बदल दिया है।