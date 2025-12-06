Language
    Is Today Bank Holiday: आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं? इस महीने कब-कब होगी छुट्टी; चेक करें बैंक हॉलिडे लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:02 AM (IST)

    आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं (Is Today Bank Closed or Not)। अगर आप ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। 6 दिसंबर यानी आज शनिवार है। शनिवार को देखकर अक्सर लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं। क्योंकि महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आपको भी बैंक हॉलिडे को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है तो चलिए जान लेते हैं कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं।

    Is Today Bank Open: आज बैंक बंद है या नहीं?

    आज महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसलिए आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंक क्लोज रहने वाले हैं। अगर आप आज के दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। 

    चलिए अब जानते हैं कि इस महीने बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं। 

    यह भी पढ़ें:-Tax on Gold: शादी में मिल रहा है गोल्ड, गिफ्ट लेने से पहले जान लें क्या है इसे लेकर टैक्स नियम?

    Bank Holiday List 2025: दिसंबर में कब-कब होगी बैंकों की छुट्टी?

    तारीख दिन कारण राज्य/शहर
    12 दिसंबर शुक्रवार पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की डेथ एनिवर्सरी शिलांग
    18 दिसंबर गुरुवार सोसो थाम की डेथ एनिवर्सरी शिलांग
    20 और 21 दिसंबर शनिवार और रविवार लोसूंग या नामसूंग गंगटोक
    24 दिसंबर सोमवाार क्रिसमस उत्सव आइजोल, शिलांग और कोहिमा
    25 दिसंबर मंगलवार क्रिसमस उत्सव पूरे देश में
    26 दिसंबर बुधवाार क्रिसमस उत्सव आइजोल, शिलांग और कोहिमा
    27 दिसंबर गुुरूवार क्रिसमस उत्सव कोहिमाा
    31 दिसंबर बुधवार नया साल आइजोल और इंफाल

    बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?

    अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।

    आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।

