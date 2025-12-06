Is Today Bank Holiday: आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं? इस महीने कब-कब होगी छुट्टी; चेक करें बैंक हॉलिडे लिस्ट

नई दिल्ली। 6 दिसंबर यानी आज शनिवार है। शनिवार को देखकर अक्सर लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं। क्योंकि महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आपको भी बैंक हॉलिडे को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है तो चलिए जान लेते हैं कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं।

Is Today Bank Open: आज बैंक बंद है या नहीं? आज महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसलिए आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंक क्लोज रहने वाले हैं। अगर आप आज के दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं।