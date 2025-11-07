Is Today Bank Holiday: आज यहां बैंक रहेंगे बंद, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल; देखें हॉलिडे लिस्ट
आज भी कई काम हम बैंक में जाकर ही पूरा कर सकते हैं। बैंक जाने से पहले हमें बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक करनी चाहिए। आज यानी 7 नवंबर के दिन देश के इस राज्य में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक क्लोज (Is Bank Closed Today) रहने वाले हैं। वहीं आने वाले दिन भी बैंक कुछ दिन बंद रहेंगे।
लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम आज भी बैंक में जाकर ही पूरे हो सकते हैं।
लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम आज भी बैंक में जाकर ही पूरे हो सकते हैं। बैंक जाने से पहले हमें बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक करनी चाहिए। 7 नवंबर के दिन देश के इस राज्य में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक क्लोज (Is Today Bank Open) रहने वाले हैं। वहीं आने वाले दिन भी बैंक कुछ दिन बंद रहेंगे।
सबसे पहले जानते हैं कि 7 नवंबर के दिन किस राज्य में बैंक क्लोज रहने वाले हैं।
Bank Holiday Today: आज कहां बंद रहेंगे बैंक?
आज मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाएगा। जिसकी वजह से मेघालय के कुछ क्षेत्र में बैंक क्लोज रहेंगे। खासतौर शिलांग में आज के दिन सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।
अब जानते हैं कि आने वाले दिन इस महीने कब-कब बैंक बंद रहेंगे।
Bank Holiday November 2025: आने वाले दिन कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
|तारीख
|दिन
|कारण
|राज्य/शहर
|7 नवंबर
|शनिवार
|वांगला उत्सव
|मेघालय (शिलांग)
|8 नवंबर
|शनिवाार
|कनक दास जयंती/ दूसरा शनिवार
|देश भर में
|9 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देेश भर में
|11 नवंबर
|मंगलवार
|ल्हाबाब दुचेन
|सिक्किम
|16 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर मेंं
|22 नवंबर
|शनिवार
|चौथा शनिवार
|देश भर में
|23 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
|30 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
