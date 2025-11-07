Language
    Is Today Bank Holiday: आज यहां बैंक रहेंगे बंद, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल; देखें हॉलिडे लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:05 AM (IST)

    आज भी कई काम हम बैंक में जाकर ही पूरा कर सकते हैं। बैंक जाने से पहले हमें बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक करनी चाहिए। 

    नई दिल्ली। डिजिटल और एटीएम मशीन की उपलब्धता ने कई काम आसान कर दिए हैं। जैसे अब हमें कैश निकालने के लिए बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये घर के पास मौजूद एटीएम मशीन से ही पूरा हो जाता है। 

    लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम आज भी बैंक में जाकर ही पूरे हो सकते हैं। बैंक जाने से पहले हमें बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक करनी चाहिए। 7 नवंबर के दिन देश के इस राज्य में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक क्लोज (Is Today Bank Open) रहने वाले हैं। वहीं आने वाले दिन भी बैंक कुछ दिन बंद रहेंगे। 

    सबसे पहले जानते हैं कि 7 नवंबर के दिन किस राज्य में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। 

    Bank Holiday Today: आज कहां बंद रहेंगे बैंक?

    आज मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाएगा। जिसकी वजह से मेघालय के कुछ क्षेत्र में बैंक क्लोज रहेंगे। खासतौर  शिलांग में आज के दिन सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। 

    अब जानते हैं कि आने वाले दिन इस महीने कब-कब बैंक बंद रहेंगे। 

    यह भी पढ़ें- Is Today Bank Open: क्या आज आपके शहर में बैंक बंद है, आने वाले 5 दिन कहां-कहां रहेगी छुट्टी?

    Bank Holiday November 2025: आने वाले दिन कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 

    तारीख दिन कारण राज्य/शहर
    7 नवंबर शनिवार वांगला उत्सव मेघालय (शिलांग)
    8 नवंबर शनिवाार कनक दास जयंती/ दूसरा शनिवार देश भर में
    9 नवंबर रविवार साप्ताहिक छुट्टी देेश भर में
    11 नवंबर मंगलवार ल्हाबाब दुचेन सिक्किम
    16 नवंबर रविवार साप्ताहिक छुट्टी देश भर मेंं
    22 नवंबर शनिवार चौथा शनिवार देश भर में
    23 नवंबर रविवार साप्ताहिक छुट्टी देश भर में
    30 नवंबर रविवार साप्ताहिक छुट्टी देश भर में

