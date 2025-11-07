Is Today Bank Holiday: आज यहां बैंक रहेंगे बंद, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल; देखें हॉलिडे लिस्ट

नई दिल्ली। डिजिटल और एटीएम मशीन की उपलब्धता ने कई काम आसान कर दिए हैं। जैसे अब हमें कैश निकालने के लिए बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये घर के पास मौजूद एटीएम मशीन से ही पूरा हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम आज भी बैंक में जाकर ही पूरे हो सकते हैं। बैंक जाने से पहले हमें बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2025) जरूर चेक करनी चाहिए। 7 नवंबर के दिन देश के इस राज्य में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक क्लोज (Is Today Bank Open) रहने वाले हैं। वहीं आने वाले दिन भी बैंक कुछ दिन बंद रहेंगे।

सबसे पहले जानते हैं कि 7 नवंबर के दिन किस राज्य में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। Bank Holiday Today: आज कहां बंद रहेंगे बैंक? आज मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाएगा। जिसकी वजह से मेघालय के कुछ क्षेत्र में बैंक क्लोज रहेंगे। खासतौर शिलांग में आज के दिन सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।