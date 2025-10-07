Language
    Bajaj फिनसर्व ने रीब्रांड किया बीमा कारोबार, 100% भारतीय कंपनी बनी बजाज इंश्योरेंस; अब ये होंगे नए नाम

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:26 PM (IST)

    Bajaj Finserv Limited ने अपने बीमा कारोबार को नया नाम और पहचान दी है। कंपनी ने अब अपने दो बीमा उपक्रमों को Bajaj General Insurance और Bajaj Life Insurance के रूप में रीब्रांड किया है। इसके साथ ही बजाज समूह का इन दोनों कंपनियों में अब 100% स्वामित्व हो गया है। इसके साथ कंपनी ने 100% बजाज मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया मेड बाई इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया।

    Bajaj फिनसर्व ने रीब्रांड किया बीमा कारोबार, 100% भारतीय कंपनी बनी बजाज इंश्योरेंस।

    नई दिल्ली| भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बजाज फिनसर्व लिमिटेड (Bajaj Finserv) ने अपने बीमा कारोबार को नया नाम और पहचान दी है। कंपनी ने अब अपने दो बीमा उपक्रमों को बजाज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj General Insurance) और बजाज लाइफ इंश्योरेंस ( Bajaj Life Insurance) के रूप में रीब्रांड किया है। इसके साथ ही बजाज समूह का इन दोनों कंपनियों में अब 100% स्वामित्व हो गया है।

    कंपनी ने इस मौके पर नया ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। जिसे नाम दिया- "100% बजाज मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाई इंडिया"। यह टैगलाइन इस बात का प्रतीक है कि बजाज समूह पूरी तरह भारतीय मूल्यों और उपभोक्ताओं के भरोसे पर बना ब्रांड है। नया लोगो ट्रस्ट, फेयरनेस, पारदर्शिता और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान जैसे मूल्यों को दर्शाता है।

    Allianz की हिस्सेदारी खरीदी, 100% भारतीय

    बजाज समूह ने इस साल की शुरुआत में जर्मन फाइनेंशियल कंपनी आलियांज एसई (Allianz SE) की 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) साइन किया था। अब इस सौदे के तहत बजाज का स्वामित्व 74% से बढ़कर 100% हो गया है। कंपनी को इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC), कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) और IRDAI से सभी नियामक मंजूरियां भी मिल चुकी हैं।

    एमडी बोले- यह एक नई सोच की शुरुआत है

    बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और एमडी संजीव बजाज ने कहा,

    "यह रीब्रांडिंग सिर्फ नाम बदलना नहीं,  बल्कि हमारे विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। हमारा उद्देश्य हर भारतीय को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। '100% बजाज' होने का मतलब है कि हम पूरी तरह देश की प्रगति और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़े हैं।"

    तकनीक और भरोसे से आगे बढ़ता बजाज

    करीब 25 सालों से बजाज जनरल और बजाज लाइफ इंश्योरेंस लाखों ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति सुरक्षा समाधान दे रहे हैं। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्राहकों से गहरा जुड़ाव और बेहतर सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही है।

    पुरानी साझेदारी खत्म, अब नई शुरुआत

    Allianz के साथ बजाज समूह की पुरानी साझेदारी अब खत्म हो जाएगी। Allianz को प्रमोटर से निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा। बजाज समूह का कहना है कि यह परिवर्तन भारत में बीमा उद्योग की दिशा और भरोसे को मजबूत करने वाला कदम साबित होगा।