Bajaj फिनसर्व ने रीब्रांड किया बीमा कारोबार, 100% भारतीय कंपनी बनी बजाज इंश्योरेंस; अब ये होंगे नए नाम

नई दिल्ली| भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बजाज फिनसर्व लिमिटेड (Bajaj Finserv) ने अपने बीमा कारोबार को नया नाम और पहचान दी है। कंपनी ने अब अपने दो बीमा उपक्रमों को बजाज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj General Insurance) और बजाज लाइफ इंश्योरेंस ( Bajaj Life Insurance) के रूप में रीब्रांड किया है। इसके साथ ही बजाज समूह का इन दोनों कंपनियों में अब 100% स्वामित्व हो गया है।

कंपनी ने इस मौके पर नया ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। जिसे नाम दिया- "100% बजाज मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाई इंडिया"। यह टैगलाइन इस बात का प्रतीक है कि बजाज समूह पूरी तरह भारतीय मूल्यों और उपभोक्ताओं के भरोसे पर बना ब्रांड है। नया लोगो ट्रस्ट, फेयरनेस, पारदर्शिता और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान जैसे मूल्यों को दर्शाता है।

एमडी बोले- यह एक नई सोच की शुरुआत है बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और एमडी संजीव बजाज ने कहा, "यह रीब्रांडिंग सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि हमारे विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। हमारा उद्देश्य हर भारतीय को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। '100% बजाज' होने का मतलब है कि हम पूरी तरह देश की प्रगति और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़े हैं।" तकनीक और भरोसे से आगे बढ़ता बजाज करीब 25 सालों से बजाज जनरल और बजाज लाइफ इंश्योरेंस लाखों ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति सुरक्षा समाधान दे रहे हैं। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्राहकों से गहरा जुड़ाव और बेहतर सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही है।