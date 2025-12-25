Ayushman Card बनाना हुआ और भी आसान, बस एक ऐप और झटपट बन जाएगा नया कार्ड; देखें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। ये इलाज आप आयुष्मान कार्ड के जरिए करा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि घर बैठे सिर्फ एक ऐप के जरिए आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं।

आपको इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना होगा। आयुष्मान ऐप के जरिए आप कार्ड बनाने के साथ-साथ अपनी पात्रता भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्ड में ई-केवाइसी जैसे काम भी इसके जरिए पूरे हो सकते हैं।

सबसे पहले जानते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड ऐप के जरिए कार्ड कैसे बनवाएं।

Ayushman App के जरिए कैसे बनाए कार्ड?

ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा।

लॉगिन करते वक्त Login as Beneficiary चुनें, फिर कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें।

अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, यहां स्कीम और सब स्कीम में PMJAY और अपने राज्य का नाम दर्ज करें।

फिर Search By वाले ऑप्शन पर आपको आधार नंबर, फैमिली आईडी या राशन कार्ड नंबर भरना होगा।

इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर पात्रता देखें। अगर आप पात्र है, तो ही स्कीम के तहत कार्ड बना सकते हैं।

फिर ई-केवाईसी पूरा कर आप कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

इस तरह आपका आसानी से आयुष्मान कार्ड घर में ही बन जाएगा।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

आयुष्मान कार्ड के लिए आपको-

आधार कार्ड

राशन कार्ड

इनकम प्रूफ और श्रमिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट BoWC

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

आप आयुष्मान ऐप के जरिए ई-केवाईसी जैसे काम भी पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐप में परेशानी आ रही है, तो वेबसाइट के जरिए आप आसानी से कार्ड बना सकते हैं।